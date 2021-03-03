Россия может сократить заимствования в этом году из-за роста доходов от нефти

(Bloomberg) – Россия может сократить свой план заимствования на 2021 год на 500 миллиардов рублей (6,8 миллиарда долларов), поскольку экономика начинает выходить из связанной с эпидемией рецессии, поддерживаемой резким ростом цен на нефть.

Правительство обсуждает предложение о сокращении заимствований в этом году до 3,2 триллиона рублей с 3,7 триллиона, согласно официальным лицам, знакомым с этим вопросом, которые пожелали остаться неназванными, поскольку переговоры продолжаются. Кто-то сказал, что сокращение может составить триллион рублей.

Скачок цен на нефть более чем на 20% в этом году дал толчок российской экономике после ее сокращения во время пандемии коронавируса в прошлом году. У правительства осталось около 450 миллиардов рублей с прошлого года, когда неэнергетические доходы превысили ожидания, и они могут быть использованы для покрытия прогнозируемого бюджетного дефицита.

«Сокращение годового плана заимствований на 14% будет положительным моментом для рынка, на который оказывают давление опасения по поводу избыточного предложения», – сказал Дмитрий Долгин, аналитик ING Bank в Москве.

Минфин не сразу ответил на запрос о комментарии.

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В этом году Россия уже продала около 300 млрд рублей суверенных облигаций в рублях, известных как ОФЗ, в том числе на крупнейшем с июня в среду аукционе государственных долговых обязательств с фиксированной ставкой.

Доходность десятилетних облигаций упала на три базисных пункта до 6,66% в среду, продолжая ралли, начавшееся после того, как США объявили о более мягких, чем ожидалось, санкциях. Официальные лица в Вашингтоне предупредили, что санкций еще больше, и неясно, включают ли эти планы ранее отложенное предложение, чтобы помешать банкам США инвестировать в ОФЗ.

«Мы приветствуем сокращение потребностей в выпуске, и это может помочь стабилизировать ОФЗ», – сказал Йенс Нистед, инвестирующий в российские государственные облигации в качестве старшего финансового директора Emso Asset Management в Нью-Йорке.

(Обновления с комментариями аналитиков из четвертого абзаца)

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