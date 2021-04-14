Россия может справиться с возможным отключением от западных платежных систем – эксперт – бизнес и экономика

Москва, 13 апреля. Отставание России от западных платежных систем может быть болезненным, но страна сумеет справиться с такими санкциями на национальном уровне, полностью перейдя на национальную платежную систему МИР, сказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и фондов Виктор Достов. Тас.

Однако он отметил, что использование платежей «Мира» за рубежом может быть ограничено в рамках санкционного режима.

Ранее во вторник официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает риска выхода России из западных платежных систем, учитывая недружелюбное отношение к стране со стороны ряда стран. По его словам, лучший способ хеджирования всех рисков – это создание систем, которые могут компенсировать дефицит конкретной услуги и различных форм финансовой поддержки.

«Если бы нас отделили от Visa и MasterCard, то по этому сценарию почти все платежи внутри России шли бы на« Мир ». Это довольно болезненный процесс, но внутри России его можно было бы скорректировать». [to this situation]. Понятно, что мы не сможем выезжать за границу с картой «Мир», потому что она, скорее всего, там не будет принята в рамках режима санкций », что указывает на то, что проблема внутренних платежей будет решена, а международные платежи будут сильно ограничены. так или иначе.

Эксперт назвал несколько ключевых секторов платежной индустрии, где активно используются международные платежные системы. Во-первых, это карточный сектор – Visa, MasterCard и другие зарубежные платежные системы. Во-вторых, международные переводы, например Western Union, тогда как SWIFT – это основная инфраструктура для международных переводов между банками.

Разделение с любым из них проблематично в той или иной степени. Однако, на мой взгляд, это может произойти только в крайнем случае, как наказание «судного дня». Прежде чем это произойдет, будет еще ряд наказаний, потому что такие оплачиваемые штрафы являются и без того решительные меры С точки зрения России, как и для международного сообщества, это беспрецедентные меры ».

Комментируя возможность отделения России от системы SWIFT, Достов отметил, что на региональном уровне она может быть заменена Системой передачи финансовых сообщений (FMS), разработанной Банком России.

«Если SWIFT для нас нарушен, то все переводы за границу или из-за границы станут невозможными. Это не может быть компенсировано, потому что это соглашение, в котором участвуют многие стороны. Мы можем попытаться компенсировать это соглашениями с отдельными странами. Например, эксперт сообщил, что в СНГ появилась отдельная система обмена финансовыми сообщениями, разработанная Банком России. В целом она заменяет систему SWIFT на региональном уровне ».