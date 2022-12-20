Россия может ускорить следующий запуск космической капсулы после утечки

Москва — Российская космическая компания «Роскосмос» заявила в понедельник, что утечка охлаждающей жидкости из российской космической капсулы, прикрепленной к Международной космической станции, не требует эвакуации ее экипажа, но агентство сохранило возможность запуска запасной капсулы в случае необходимости.

В Роскосмосе заявили, что позже в этом месяце группа экспертов определит, может ли экипаж корабля «Союз МС-22» безопасно использовать его для запланированного возвращения на Землю или его следует утилизировать и заменить.

В нем говорилось, что следующий запуск «Союза» запланирован на март, но при необходимости его можно ускорить.

Утечка с корабля «Союз МС-22» была обнаружена на прошлой неделе, когда пара российских космонавтов собиралась покинуть станцию ​​для запланированного выхода в открытый космос. Российский центр управления полетами прервал выход в открытый космос, когда специалисты на Земле увидели поток жидкости и частиц, исходящий от космического корабля «Союз», на прямой видеотрансляции из космоса.

И Роскосмос, и НАСА заявили, что авария не представляла опасности для экипажа станции.

Роскосмос заявил, что утечка могла быть вызвана попаданием небольшого метеорита или куска космического мусора в один из внешних радиаторов капсулы.

В понедельник компания заявила, что из-за утечки температура в отсеке для экипажа поднялась до 30 градусов по Цельсию (86 градусов по Фаренгейту). Роскосмос сообщил, что температура в отсеке оборудования первоначально поднялась до 40 градусов по Цельсию (104 градуса по Фаренгейту), но упала до 30 градусов по Цельсию (86 градусов по Фаренгейту) после того, как наземные специалисты переоборудовали некоторые системы капсулы.

Роскосмос сообщил, что экипаж использовал вентиляторы в российском отсеке, чтобы накачать холодный воздух в капсулу, чтобы снизить температуру в кабине до комфортного уровня.

На корабле «Союз МС-22» перегрев допускается и не является критическим для работы оборудования или здоровье «От экипажа на случай, если им потребуется находиться в космическом корабле», — сказали в «Роскосмосе», добавив, что испытания системы управления кораблем показали, что авария на него не повлияла.

Космическая компания заявила, что изучение поверхности капсулы с помощью камеры робота-манипулятора канадского производства помогло точно определить место утечки охлаждающей жидкости.

Прокопьев, Бетлин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио использовали «Союз МС-22», чтобы добраться до Международной космической станции в сентябре, служа спасательной шлюпкой для экипажа. Капсула должна была вернуть их на Землю в марте в рамках регулярных циклов.

Роскосмос заявил, что следующий космический корабль «Союз», «Союз МС-23», уже прошел некоторые испытания в рамках подготовки к его ранее запланированному запуску в марте. Она сказала, что запуск может быть ускорен в случае необходимости.

Директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил журналистам в понедельник, что специалисты проанализируют состояние корабля и решат, как действовать дальше, 27 декабря. Он сказал, что отверстие в «Союзе» имеет диаметр всего 0,8 миллиметра (0,03 дюйма).

«Если ситуация будет под контролем и мы будем абсолютно уверены в грузоподъемности корабля, он будет использован для запланированного возвращения экипажа. Если ситуация примет другой оборот, у нас, очевидно, есть запасные варианты», — сказал Борисов.

Вместе с Прокопьевым, Бетлином и Рубио в настоящее время на аванпосте находятся еще четыре члена экипажа: астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада. Япония Коити Ваката из Агентства аэрокосмических исследований; и Анна Кикина из Роскосмоса.