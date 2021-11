Россия может установить мировой рекорд по запуску полезной нагрузки при запуске модуля Brishal на орбиту — наука и космос

Москва, 23 ноября. / ТАСС /. Российское космическое агентство Роскосмос может установить мировой рекорд по массе полезной нагрузки, которую ракета-носитель «Союз-2» доставит на Международную космическую станцию ​​(МКС) с запуском узлового модуля «Причал», сообщил ТАСС во вторник историк космонавтики Александр Железняков.

«Если мы говорим о рейсах [with the use of Soyuz-2 rockets] Для Международной космической станции это уже стандартная масса ».

Он подчеркнул, что ракета-носитель «Союз-2» при запуске будет нести полезную нагрузку на максимальной мощности. Он добавил, что ракеты «Союз-2» ранее несли полезные нагрузки аналогичного веса, но не на Международную космическую станцию.

Ракета «Союз-2» может нести максимальную грузоподъемность 8,25 тонны. Ожидается, что ракета-носитель доставит на орбитальную позицию полезную нагрузку весом 8,18 тонны 24 ноября.

Запуск космического корабля «Прогресс М-УМ» с узлом «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур в Казахстане в 16:06 мск 24 ноября. Припаркованный многоцелевой лабораторный модуль «Наука» с орбитальной позицией намечен на 29 июля — 26 ноября.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что новое устройство расширит возможности российских космических кораблей, в том числе новейшего орловского корабля, стыковаться с Международной космической станцией.

Планируется, что космический аппарат доставит на Международную космическую станцию ​​примерно 700 кг различных грузов, включая оборудование и расходные материалы, очистку воды, медицинский мониторинг, включая медицинские и санитарные принадлежности, инструменты для обслуживания и ремонта, а также стандартные пайки для операции «Шесть». Шестьдесят. Основной летный экипаж.