Россия осудила арест и задержание специального посланника Венесуэлы Алекса Сааба в Кабо-Верде.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года после того, как его частный самолет был остановлен в Кабо-Верде, когда он направлялся в Иран с гуманитарной миссией от имени правительства Венесуэлы.







Бизнесмен оказался втянутым в боевые действия между Венесуэлой и его страной, США.

Соединенные Штаты настаивают на аресте Кабо-Верде по обвинению в коррупции.

Но президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно назначил Чаппу послом в Африканском союзе (АС).

В своем заявлении правительство России ответило, что передача бизнеса США была незаконной.

Практика задержания граждан других стран, в том числе Российской Федерации, в третьих странах по сфабрикованным правоохранительными органами США обвинениям стала печально известной «визитной карточкой» США.

В сообщении, в частности, говорится: «Мы хотели бы отметить, что в июне 2020 года специальный посланник Венесуэлы А. Чап, несмотря на его дипломатический паспорт, был задержан во время технической посадки по запросу США. Его самолет находился в Кабо-Верде. .

«Практика задержания граждан других стран, в том числе Российской Федерации, в третьих странах по обвинениям, сфабрикованным правоохранительными органами США, стала печально известной« визитной карточкой »Америки.

«Теперь Вашингтон, похоже, решил« выйти на новый уровень », создав пагубный прецедент для передачи уполномоченного лица с дипломатическим статусом.

<< Мы решительно осуждаем эти действия, политическая подоплека которых не вызывает сомнений.

«При этом не учитывается гуманитарный характер работы А. Чапина по содействию борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы твердо убеждены в том, что готовность официальных лиц США выдать сторонних дипломатов может оказать негативное влияние на международные отношения и может иметь« эффект бумеранга »для любой страны, включая Соединенные Штаты и другие вовлеченные государства. В опасных играх с международное право.”