Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремль надеется, что Россия вернется к началу следующей Олимпиады со своим полноправным национальным участием в Играх.

Комментируя неоднозначную позицию российской фигуристки Камилы Валеевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, Ричард Паунд, видный член Международного олимпийского комитета (МОК), заявил на прошлой неделе, что России нужен олимпийский «тайм-аут» до трех. Олимпийские игры в будущем. «Выделите время на одну, две или три Олимпиады, чтобы взять ситуацию под контроль», — сказал, в частности, Паунд.

На просьбу на ежедневной пресс-конференции прокомментировать заявление Паунда Песков сказал: «Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства».

Он повторил, что в настоящее время Россия участвует в зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае без флага и гимна.

«Надеемся, что к началу следующих Олимпийских игр мы выйдем на полноценный нормальный национальный уровень участия», — сказал Песков.

Ранее сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение МОК. Российское антидопинговое агентство отменяет временное отстранение российской фигуристки Камилы Валеевой.

Теперь Валеевой разрешено выступать в женском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае. Короткая программа запланирована на 15 февраля, а произвольная программа состоится 17 февраля.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине, Китай, с 4 по 20 февраля. Во время 128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 г. Пекин был выбран местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 г. и Паралимпийских игр 2022 г., что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим как летние Олимпийские игры, так и Паралимпийские игры (в 2008 г.). а также Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры (2022 г.).

Российские спортсмены в Пекине 2022

Из-за международных санкций против российского спорта спортсмены из России будут выступать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), а не под национальным флагом и гербом России.

Под санкции попадает и гимн России на Олимпийских играх в Китае. Первый фортепианный концерт Петра Чайковского был выбран для исполнения на Церемонии награждения российских олимпийцев в Пекине.

Санкции против российского спорта

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, частично оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде санкций против российского спорта.

После решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России и под звуки гимна на два года.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.