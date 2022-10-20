Россия назвала уход премьер-министра Трасса катастрофическим позором

(Рейтер) — Министерство иностранных дел России в четверг приветствовало отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, заявив, что это позор для лидера, которого будут помнить за ее «катастрофическую неграмотность».

«Великобритания никогда не знала такого позора для премьер-министра», — заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова в сообщении в социальной сети.

«Пока, пока, @trussliz, поздравляю с салатом», — написал бывший президент России Дмитрий Медведев в Твиттере на английском языке, имея в виду многодневную прямую трансляцию британской Daily Star с вопросом, продлится ли беспокойное президентство Труслиз срок годности салата.

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Отставка Трасса вызвала широкое и радостное освещение на российском государственном телевидении. Гость главного политического ток-шоу «Время покажет» сказал, что Трасс обладал тремя чертами, необходимыми для процветания в британской политике: «глупостью, высокомерием и враждебностью».

Трасс стала объектом смертоносных комментариев из Москвы с момента ее визита в феврале в рамках бесплодной кампании западных политиков по предотвращению российского вторжения в Украину.

Ссылка пресс-секретаря министерства иностранных дел Захаровой на неграмотность, по-видимому, относится к той поездке, когда Трасс был министром иностранных дел Великобритании. На встрече с ветераном-министром иностранных дел России Сергеем Лавровым она, похоже, перепутала два региона России и Украины, вызвав насмешки в российских СМИ.

Российские официальные лица с самого начала негативно относились к премьерскому посту Трасса и с энтузиазмом относились к его многочисленным оплошностям. После ее назначения в сентябре Лавров сказал, что Трасс не знает, как идти на компромисс, и спросил, как британский президент может сказать, что она не знает, был ли президент Франции Эммануэль Макрон «другом или врагом».

В четверг Захарова также посмеялась над громкой фотосессией Truss в Эстонии в прошлом году, надев бронежилет и шлем, чтобы покататься на танке во время визита британских войск, дислоцированных в прибалтийской стране.

Отношения между Москвой и Лондоном упали до самого низкого уровня за несколько десятилетий еще до вторжения России в Украину, на фоне отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери в 2018 году.

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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Гая Фолконбриджа и Марка Тревельяна

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