Елизавита Токтамышева Она финишировала последней в составе сборной России из трех женщин на чемпионате мира по фигурному катанию и собирается стать первой девушкой не подросткового возраста, которая с 2013 года выступит в женском одиночном разряде на чемпионате мира по фигурному катанию.

Россия попала в список чемпионов мира – в Стокгольме за три недели – после внутренних соревнований в минувшие выходные.

Его возглавляет трехкратный чемпион страны. Анна Шерпакова, Которой 16 лет, собирается дебютировать впервые в мире. Еще 16 лет, Александра ТрусоваВсе они финишировали вторыми, заняв третье место в декабре (и второе среди фигуристов, достаточно крупных для высших миров).

Токтамышева, 24 года, золотая медалистка последних миров в 2015 году, в декабре заняла седьмое место среди горожан. Но он занял четвертое место среди фигуристов мира, квалифицированных по возрасту (и всего на 0,38 балла позади квалифицированных фигуристов третьего возраста).

В финале Кубка России в минувшие выходные Токтамышева финишировала четвертой. Но всем тройке победителей 14 лет, и поэтому они слишком молоды, чтобы вписаться в большие миры.

На последнем месте в мировой команде Токтамышева в основном превзошла Алена КусторнаяВ прошлом сезоне лучшие фигуристы мира, в том числе граждане, пропустили соревнования в этом сезоне после положительного результата теста на коронавирус. Кусторная заняла шестое место в финале Кубка России.

Обладатель золотой олимпийской медали Алина Загитова Он участвовал в последнем конкурсе в декабре 2019 года и находится в бессрочном перерыве в конкурсе. Обладатель серебряной олимпийской медали Евгения Медведева Он не участвовал в соревнованиях с местных предсезонных соревнований в начале сентября, имея дело с травмой спины, а затем доставил его в больницу после того, как ему поставили диагноз коронавирус.

Алексей МиссияМаститый тренер, которому на следующей неделе исполнится 80 лет, охарактеризовал студентку Токтамышеву как Статую Свободы для одиночников от 20 лет и старше. По данным российских СМИ.

С тех пор Туктамышева станет первой российской фигуристкой-одиночкой, не являющейся подростком, которая с тех пор выступит на мировых соревнованиях. Алина Леонова, Кто это сделал в 22 года в 2013 году.

В том же году Токтамышева дебютировала на чемпионате мира, когда ей было шестнадцать лет. К тому же это был последний год, когда лучший фигурист мира не был россиянином.

Туктамышева станет старейшей российской соло-фигуристкой, выступившей на мировых соревнованиях за 27 лет Елена Соколова В 2007 году Токтамышева еще не сформировала олимпийскую команду, но если она появится в следующем году, она будет самой старой олимпийской фигуристкой России в одиночном разряде с 2006 года, когда Соколовой было 26 лет. Ирина Слуцкая Ему было 27 лет.

Россия может завоевывать медали в мирах. Ожидалось, что это произойдет в прошлом году, еще до того, как чемпионат мира был отменен, поскольку Костурная, Шерпакова и Трусова выиграли титулы Гран-при и чемпионат Европы в своих дебютных дебютных сезонах.

Японский Киира Рика, Занявший четвертое место в последних мирах 2019 года, может быть самой большой угрозой.

OlympicTalk работает Новости Apple. Мы предпочли!

Следуйте nbcolympictalk