Россия называет звездного рэпера Oxxxymiron «иностранным агентом» на сайте МВД.

Россия в пятницу назвала популярную среди российской молодежи рэп-звезду Оксимирона «иностранным агентом», сообщается на сайте МВД.

Оксимирон, сценический псевдоним 37-летнего Мирона Федорова, назвал атаку Кремля на Украину «катастрофой и преступлением».

Его имя было внесено в реестр «иностранных агентов» — термин, используемый для подавления критиков Кремля — на сайте министерства.

Рэпер — один из тысяч россиян, покинувших Россию после того, как Кремль ввел войска в Украину и организовал концерты в поддержку украинских беженцев из-за рубежа.

Известный российский писатель-фантаст Дмитрий Глюковский, который также осудил нападение и был объявлен в розыск за «дискредитацию» российских военных, также признан «иностранным агентом».

Автор постапокалиптического фантастического романа 2002 года «Метро 2033» был внесен в список после того, как российский суд заочно распорядился о его задержании за критику теракта.

Политик-феминистка Алина Попова, которая давно выступает за легализацию домашнего насилия в России, и журналист Радио Свободная Европа/Свобода Ирина Сторогева были добавлены в список иностранных клиентов.

Ярлык, напоминающий «враг народа» в советское время, широко использовался против диссидентов, журналистов и правозащитников, обвиняемых в политической деятельности, финансируемой из-за рубежа.