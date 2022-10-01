Россия наложила вето на резолюцию ООН о нелегитимности референдумов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (AP) — В пятницу Россия наложила вето на резолюцию ООН, осуждающую референдумы в четырех украинских областях как незаконные, объявляя их недействительными и призывая все страны не признавать аннексию территорий, на которые претендует Москва.

Голосование в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов, завершилось со счетом 10:1, при этом Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались.

Резолюция также требовала бы немедленного прекращения «полного незаконного вторжения России в Украину» и немедленного и безоговорочного вывода всех ее вооруженных сил с Украины.

Посол США Линда Томас Гринфилд заявила перед голосованием, что, если Россия наложит вето на резолюцию, США и Албания, авторы резолюции, вынесут ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, состоящей из 193 членов, где нет права вето, «и покажут, что мир все еще находится в движении». сторону суверенитета и территориальной целостности».

Скорее всего, это произойдет на следующей неделе.

Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд повторила заявление Генерального секретаря Антониу Гутерриша о том, что действия России нарушают Устав ООН и должны быть осуждены.

«Площадь, на которую претендует Россия, составляет более 90 000 квадратных километров. Это крупнейшая насильственная аннексия земель со времен Второй мировой войны. В этом отношении нет золотой середины», — сказала она.

Голосование в совете состоялось через несколько часов после пышной кремлевской вечеринки, на которой президент Владимир Путин подписал договоры об аннексии оккупированных Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, заявив, что они теперь являются частью России и будут защищаться Москвой.

Томас Гринфилд сказал, что результаты «фиктивных» референдумов о том, хотят ли регионы присоединиться к России, «были заранее определены в Москве, и все это знают». «Их держали за дулом российских винтовок», — сказала она.

Она добавила, что «священные принципы суверенитета и территориальной целостности» должны быть защищены в основе Устава ООН, «каждый из нас понимает последствия для наших границ, нашей экономики и наших стран, если эти принципы будут отброшены».

История продолжается

«Путин недооценил решимость украинцев, — сказал Томас Гринфилд. «Украинский народ громко и ясно показал: он никогда не примет подчинение российскому правлению».

Посол России Василий Небензя выступил в защиту референдумов, заявив, что более 100 международных наблюдателей из Италии, Германии, Венесуэлы и Латвии, наблюдавших за ходом голосования, признали его результаты законными.

Результаты опроса говорят сами за себя. Жители этих районов не хотят возвращаться в Украину. Они приняли взвешенное и свободное решение на благо нашей страны.

«Обратного пути не будет, как это попытается навязать сегодняшний проект резолюции», — добавил Небензя.

Он обвинил западные страны в совете в «открытых боевых действиях», заявив, что они достигли «нового минимума», внося резолюцию, осуждающую члена совета и вынуждая Россию наложить на нее вето, чтобы они могли «сделать ее восковой лирикой».

В соответствии с резолюцией, принятой ранее в этом году, Россия должна защитить свое право вето в Генеральной Ассамблее в ближайшие недели.

«Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены», — заявил посол Китая Чжан Цзюнь. Но он сказал, что Китай воздержался, потому что считает, что Совет Безопасности должен использовать попытку деэскалации кризиса, «а не усиление конфликтов и обострение конфронтации».

Посол Бразилии Роналдо Коста Филью заявил, что референдумы «нельзя считать законными» и что его страна придерживается принципа территориальной целостности суверенных государств. Но он воздержался от голосования, поскольку это решение не способствовало снижению напряженности и поиску «решения конфликта в Украине», сказал он.