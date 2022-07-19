Россия наложила на Google штраф в размере 375 миллионов долларов за размещение «запрещенных» новостей Украины на своих сайтах – TechCrunch

В понедельник Россия оштрафовала Google на 21,1 миллиарда рублей (374 миллиона долларов) за неоднократную неспособность «удалить запрещенную информацию» — контент, связанный с вторжением в страну и последующей войной на Украине. Служба надзора за телекоммуникациями страны Роскомнадзор сослалась на постановление суда, в котором говорится, что Google (в частности, YouTube) не удаляет контент, дискредитирующий «вооруженные силы Российской Федерации».

это сторожевой пес пресс-релиз Google также обвиняют в том, что он не удаляет со своих сайтов «материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм». Штраф рассчитывался исходя из годовой выручки компании в России, но не указывался процент.

В прошлом месяце российская служба по надзору за телекоммуникациями предупредила компанию, что она может Взимается штраф в размере 5-10% от выручки. Неоднократные нарушения местных законов о запрещенном контенте. Согласно данным из базы данных российских компаний «Спарк» информационного агентства «Интерфакс», Выручка Google в 2021 году составит 134,3 млрд рублей ($2,3 млрд).. Таким образом, новый штраф составит 15% от годовой выручки компании.

В декабре прошлого года, Россия наложила на Google штраф в размере 7,2 миллиарда рублей (98 миллионов долларов) в зависимости от дохода. В стране за неудаление нелегального контента в соответствии с законодательством страны.

После того, как Россия начала нападать на Украину в феврале, Google предпринял шаги по ограничению своих услуг, включая прекращение выставления счетов в Play Store и YouTube для российских пользователей, ограничение новостей Google, приостановку продаж рекламы в стране и блокировку каналов YouTube поддерживаемых государством СМИ. Другие крупные технологические компании, такие как Apple, Amazon, Microsoft, Cisco и Dell, также решили сократить или прекратить свою деятельность в России.

Примечательно, что российская дочка Google Он подал заявление о банкротстве в прошлом месяце После местных регуляторов Он заморозил свои банковские счета в мае. Компания заявила, что эвакуировала нескольких сотрудников из Москвы после начала боевых действий.

Хотя страна не запретила YouTube или сервисы Google, такие как Facebook и Instagram, она неоднократно выпускала Предупреждения поисковой фирме по ряду причин, включая «антироссийскую» рекламу и блокировку канала YouTube государственного СМИ.

Россия ведет массированную пропагандистскую войну, чтобы поддержать свою неспровоцированную агрессию против Украины. Действия России встретили резкое осуждение как снаружи, так и внутри страны, поэтому, пытаясь скрыть новости о нападении, критикующие ее действия, Россия максимально ограничивает поток информации. Это прошло Закон в марте Он пригрозил представителям СМИ до 15 лет тюрьмы за сообщение того, что он назвал «фейковыми новостями» о своей агрессии в Украине. В ответ многие новостные организации и социальные сети, такие как TikTok отключили их операции или ограничили свои услуги в стране.

Испытания и невзгоды Google в России приходятся на время, когда Европа сталкивается с другими проблемами, хотя и по другим причинам. В Дании власти запретили использовать Chromebook и Google Workspace в школах из-за нарушений безопасности данных. Во Франции, Италии и Австрии регулирующие органы в настоящее время изучают методы защиты данных Google Analytics.

Мы обратились в Google за комментарием.