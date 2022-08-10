Россия намерена провести рейд на репортера, расследуя критику войны

В среду российские власти провели обыск в доме бывшей журналистки государственного телевидения, уволившейся после того, как она устроила прямую акцию протеста против войны Москвы в Украине, и возбудили против нее уголовное дело за распространение ложной информации о российских вооруженных силах, ее адвокате. Об этом он сообщил в соцсетях.

Адвокат Дмитрий Закватов заявил, что дело против Марины Овсяниковой началось по закону, принятому после вторжения в Украину 24 февраля, который предусматривает наказание за высказывания против военных. Приговор наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Закватов сообщил независимому новостному сайту «Медуза», что это дело, вероятно, связано с протестом Овсянниковой в прошлом месяце, когда она держала табличку с надписью: «(Президент России Владимир) Путин — убийца, а его солдаты — фашисты».



Он сообщил в Telegram, что после рейда Овсянникову должны доставить в Следственный комитет для допроса.

Овсянникова работала продюсером на государственном российском Первом канале. Она попала в заголовки международных газет 14 марта, когда появилась позади ведущего вечерних новостей с плакатом, на котором было написано: «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам лгут». Ее обвинили в унижении российской армии и оштрафовали на 30 000 рублей (на тот момент 270 долларов).

Уволившись с работы, Овсянникова в какой-то степени стала активисткой, устраивая антивоенные сидячие забастовки и выступая против конфликта.

За последние недели она была еще дважды оштрафована за уничижительное отношение к военным в критическом посте в Facebook и комментарии, которые она сделала в суде, где оппозиционер Илья Яшин находится в заключении в ожидании суда за распространение ложной информации о военных.

По данным Net Freedoms, группы юридической помощи, занимающейся вопросами свободы слова, по состоянию на среду было возбуждено 79 уголовных дел за распространение ложной информации о вооруженных силах и до 4000 административных дел за унижение вооруженных сил.

