Россия нанесет удар по немецким СМИ в ответ на запрет Германии на RT TV

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МОСКВА, 2 фев (Рейтер) — Россия примет ответные меры против Германии за запрет немецкоязычной службы российского телеканала RT, и ответ повлияет на немецкие СМИ, аккредитованные в России, и интернет-посредников, заявило в среду МИД.
Немецкий орган по надзору за СМИ MABB и Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) за СМИ заявили в среду, что RT DE нужна лицензия, соответствующая Государственному соглашению о СМИ Германии, и что она не может заменить ее другой лицензией.
«Этот шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к ответным мерам в отношении немецких аккредитованных в России СМИ, а также в отношении интернет-посредников, которые добровольно и безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих площадок», — заявили в МИД России. в заявлении.
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RT заявил, что подаст в суд на решение Германии.
В декабре YouTube удалил RT DE, заявив, что это нарушает стандарты сообщества, а надзорный орган MABB в Берлине и земле Бранденбург постановил, что RT DE не имеет права транслироваться в Германии по причинам лицензирования. читать далее
Запрет привел к тому, что Eutelsat (ETL.PA) удалил RT Deutsch из списка каналов вещания со своих спутников, хотя вещатель продолжал транслировать контент на своем веб-сайте.
RT DE, который должен был отреагировать на разбирательство до конца 2021 года, сообщил на своем веб-сайте, что у него есть сербская лицензия, которая позволяет ему вести вещание в Германии в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.
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Репортаж Зузанны Шиманской в Берлине и Андрея Остроуха в Москве. Редактирование Миранды Мюррей, Ангуса МакСвана и Эмилии Ситхоул-Матарис.
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