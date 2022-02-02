Россия нанесет удар по немецким СМИ в ответ на запрет Германии на RT TV

Логотип российской телекомпании Russia Today (RT) на доске в Санкт-Петербурге. Петербургский международный экономический форум 2017 (ПМЭФ 2017) в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, Россия, 1 июня 2017 г. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

МОСКВА, 2 фев (Рейтер) — Россия примет ответные меры против Германии за запрет немецкоязычной службы российского телеканала RT, и ответ повлияет на немецкие СМИ, аккредитованные в России, и интернет-посредников, заявило в среду МИД.

Немецкий орган по надзору за СМИ MABB и Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) за СМИ заявили в среду, что RT DE нужна лицензия, соответствующая Государственному соглашению о СМИ Германии, и что она не может заменить ее другой лицензией.

«Этот шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к ответным мерам в отношении немецких аккредитованных в России СМИ, а также в отношении интернет-посредников, которые добровольно и безосновательно удалили аккаунты телеканала со своих площадок», — заявили в МИД России. в заявлении.

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RT заявил, что подаст в суд на решение Германии.

В декабре YouTube удалил RT DE, заявив, что это нарушает стандарты сообщества, а надзорный орган MABB в Берлине и земле Бранденбург постановил, что RT DE не имеет права транслироваться в Германии по причинам лицензирования. читать далее

Запрет привел к тому, что Eutelsat (ETL.PA) удалил RT Deutsch из списка каналов вещания со своих спутников, хотя вещатель продолжал транслировать контент на своем веб-сайте.

RT DE, который должен был отреагировать на разбирательство до конца 2021 года, сообщил на своем веб-сайте, что у него есть сербская лицензия, которая позволяет ему вести вещание в Германии в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.

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Репортаж Зузанны Шиманской в ​​Берлине и Андрея Остроуха в Москве. Редактирование Миранды Мюррей, Ангуса МакСвана и Эмилии Ситхоул-Матарис.

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