Россия нанесла авиаудар по Киеву за несколько часов до саммита НАТО

КИЕВ, 11 июля (Рейтер) — Россия нанесла ночной авиаудар по Киеву рано утром во вторник, за несколько часов до начала саммита НАТО в Литве для противодействия угрозам безопасности со стороны Москвы.

«Второй раз за месяц противник атаковал Гая с воздуха», — сообщил глава военного управления Гая Сергей Бабко в сообщении на Telegram-канале.

Бабко сообщил, что, по предварительной информации, украинские системы ПВО сбили все беспилотники «Шахед» иранского производства, запущенные Россией, до того, как они достигли своих целей. Немедленных сообщений о повреждениях или гибели людей не поступало.

По данным ВВС Украины, в течение часа над Киевом и другими районами на востоке Украины звучали предупреждения об авиаударе.

Очевидцы Reuters в Киеве слышали взрывы, похожие на звуки перехвата целей системами ПВО во время авиаударов.

На саммите в Вильнюсе, который начнется во вторник, будут доминировать последствия российского вторжения в Украину, а лидеры должны одобрить первые всеобъемлющие планы НАТО с момента окончания холодной войны по защите от любого нападения со стороны Москвы.

Россия раскритиковала альянс и его ведущую державу, Соединенные Штаты, за их поддержку Украины и предупредила, что потенциальное членство Киева в НАТО будет встречено «четкой и решительной» реакцией.

Российское вторжение в соседнюю страну, длящееся уже 503-й день без конца, унесло жизни тысяч людей, миллионы перемещенных лиц и превратило многие города на востоке и юге Украины в груды развалин.

Дополнительный репортаж Лидии Келли в Мельбурне; Автор Лидия Келли; Монтаж Химани Саркар и Саймон Кэмерон-Мур

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