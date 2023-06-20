Россия нанесла ночные авиаудары по Киеву и другим украинским городам

КИЕВ (Рейтер) — Украинские официальные лица заявили, что Россия атаковала военные и инфраструктурные объекты по всей Украине рано утром во вторник, в том числе в Киеве и Львове.

Украина заявила, что сбила 32 из 35 беспилотников иранского производства, запущенных из Брянской области России и Азовского моря.

Губернатор области Максим Козицкий заявил, что во Львове был разбомблен «очень важный объект», который находится далеко от линии фронта и примерно в 70 километрах от границы с Польшей, членом НАТО. Других подробностей об объекте он не сообщил.

В ходе ночных авиаударов не было никаких признаков потерь, последних со стороны Москвы после того, как Киев начал контрнаступление, в ходе которого, по его словам, он отвоевал у российских войск 113 квадратных километров территории.

Военно-воздушные силы сообщили в приложении для обмена сообщениями Telegram, что средства ПВО работают в большинстве регионов Украины.

«Тем не менее, основным направлением атаки иранских беспилотников была Киевская область. Здесь уничтожено более двадцати свидетелей», — добавила она.

В офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что беспилотники атаковали Киевскую область несколькими волнами, а воздушная тревога сохраняется более четырех часов. Она пояснила, что пострадали многие коммерческие и административные здания, а также несколько частных домов.

[1/5] Беспилотник взрывается в небе города во время удара российского беспилотника на фоне российской атаки на Украину в Киеве, Украина, 20 июня 2023 года. (Рейтер)/Глеб Гаранич

Министерство энергетики заявило, что обломки от ударов беспилотников разрушили линии электропередач в Киевской области, а также в Николаевской области на юге, отключив электричество для сотен жителей.

Представитель ВВС Юрий Игнат заявил в радиоинтервью, что системы ПВО просто не в состоянии прикрыть все страны размером с Украину.

ВВС заявили, что Россия также бомбила промышленный город Запорожье на юго-востоке страны ракетами С-300 «Искандер».

Юрий Малашко, глава военной администрации Запорожской области, заявил, что у России есть целевая коммуникационная инфраструктура, фермы и фермерское имущество.

По предварительной информации, украинские военные заявили, что Россия выпустила семь ракет по Запорожью.

Прокуратура сообщила, что 70-летняя женщина погибла и трое человек получили ранения в понедельник во время артиллерийского обстрела российскими войсками северо-востока Сумской области.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения. Комментариев от России не последовало.

(Репортаж Олены Хармаш в Киеве и Лидии Келли в Мельбурне; под редакцией Тимоти Херитэдж.

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