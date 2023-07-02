Россия нанесла первый за 12 дней ночной удар беспилотниками по Киеву

13:04: «Тонкобронированные» французские танки непрактичны для атак, заявил командующий Украиной

Украинский командир раскритиковал высокомобильные боевые машины пехоты AMX-10 RC, которые иногда называют легкими. танки — который французское правительство представило как «непрактичный» для атак на передовой, заявив, что один из четырех членов экипажа уже погиб из-за тонкой брони машины.

В апреле Киев заявил, что французские машины, предназначенные для вооруженной разведки и ударов по танкам противника, уже находятся на вооружении.

Но 34-летний командир батальона 37-й бригады морской пехоты, использующий позывной «Спартанцы», сказал, что «тонкая броня» танков означает, что их можно использовать для огневой поддержки, но не для атак на передовой.

«К сожалению, был один случай, когда экипаж погиб в машине», — сказал майор AFP в пятницу.

«Был артиллерийский обстрел, рядом с машиной разорвался снаряд, осколки пробили щит, взорвалась боеукладка», — добавил он.

Он добавил, что экипаж из четырех человек погиб.

«Орудия хорошие, приборы наблюдения очень хорошие. К сожалению, броня тонкая и использовать их в (атаке) на передовой нецелесообразно», — заявили спартанцы.

AMX-10 были разработаны в 1970-х годах, и французские вооруженные силы начали заменять их более современными машинами под названием Jaguar.

11:18: Подконтрольная Пригожину медиагруппа закрыта

Евгений Пригожин Директор одного из его средств массовой информации, «Холдинга», заявил, что «Медиа-холдинг» будет закрыт, что свидетельствует об ухудшении состояния лидера наемников через неделю после краха организованного им кратковременного восстания. Группа Вагнера бойцы.

«Патриот Медиа», самым известным изданием которого был новостной сайт РИА ФАН, придерживался стойко националистической прокремлевской редакционной линии, а также положительно освещал Пригожина и его группу Вагнера.

«Я объявляю о нашем решении закрыть и покинуть информационное пространство страны», — заявил Евгений Зубарев, директор РИА ФАН, в видео, опубликованном поздно вечером в субботу на аккаунтах объекта в социальных сетях.

Зубарев не назвал причин такого решения.

По соглашению остановил мятеж Пригожин, бывший соратник Президент Владимир Путинбыло разрешено отправиться в ссылку в Беларусь и его людям, если они решат присоединиться к нему, интегрироваться в российские вооруженные силы или вернуться домой.

11:10: Украина за ночь сбила три ракеты и восемь беспилотников — военно-воздушные силы

В воскресенье ВВС Украины заявили, что за ночь сбили три крылатые ракеты и восемь боевых беспилотников, которые российские войска развернули по всей стране.

В ВВС Украины заявили, что уничтожили «все воздушные цели» — восемь. иранский Беспилотники и три крылатые ракеты «Калибр».

«Восемь свидетелей были обстреляны с юго-востока, а три ракеты «Калибр» — из Черного моря», — говорится в сообщении ВВС.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что три частных дома были повреждены в результате падения обломков в Киевской области, на которую впервые за 12 дней нацелился беспилотник.

Кравченко добавил, что мужчина был ранен в ногу.

11:00: министр внутренних дел Польши объявляет об усилении безопасности на границе с Беларусью

Польша Он направит к своим границам 500 полицейских с БеларусьОб этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Мариуш Каминский.

В воскресенье польские пограничники заявили, что в субботу 187 человек пытались нелегально пересечь территорию Польши из Беларуси.

«Из-за напряженной ситуации на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из подразделений по предотвращению и борьбе с терроризмом», — написал Каминский в Twitter.

«К ним присоединятся 5000 пограничников и 2000 солдат для охраны этих границ», — добавил он.

9:15: «Везде есть цель», поскольку Россия возобновляет атаки беспилотников

В разгар новой воздушной тревоги в Киеве корреспондент FRANCE 24 Эммануэль Чейз сообщает, что атаки беспилотников-камикадзе на столицу, которые, по словам украинских властей, они успешно сбили, показывают, что Россия, похоже, не переоценила ситуацию. стратегия после неудавшегося восстания Вагнера.

8:45: По словам киевского чиновника, в результате удара беспилотника ранен как минимум один человек.

Военный комендант области Руслан Кравченко сообщил на своей странице в Facebook, что в результате падения обломков беспилотника в Киевской области повреждены три частных дома, один человек ранен. Столицу ночью впервые за почти две недели атаковал беспилотник.

4:05 утра: ультранационалисты стремятся ограничить поездки для семей российских чиновников

В воскресенье государственное информационное агентство России сообщило, что российская Либерально-демократическая партия (ЛДПР) работает над законопроектом, который временно запретит поездки близких родственников высокопоставленных чиновников в «недружественные страны».

Россия Все страны, которые попали под санкции за свою военную кампанию в Украине, считаются «недружественными».

Со ссылкой на депутата Госдумы РФ Сергея Каргинова РИА сообщило, что ограничения могут коснуться, в том числе, и сотрудников правоохранительных органов, судей, топ-менеджеров госкомпаний и совета директоров ЦБ.

«Сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, которые спровоцировали конфликт на Украине, такие полеты… не только недопустимы, но и опасны», — цитирует Каргинова РИА Новости. агентство.

2:51 утра: Россия запускает первую за 12 дней ночную атаку беспилотников на Киев

Как заявил в воскресенье украинский военный представитель, Россия нанесла беспилотный удар по Киеву после 12-дневного перерыва, при этом системы ПВО предварительно уничтожали все цели по мере их приближения.

«Очередное нападение противника на Киев», — написал в своем Telegram-канале полковник, возглавляющий Киевское военное ведомство Сергей Попко. «На данный момент информации о возможных потерях или повреждениях нет», — добавил он.

Очевидцы Reuters слышали взрывы, напоминающие звук поражения целей системами ПВО. Немедленной информации о масштабах нападения не поступало.

Основные события субботы, 1 июля:

Премьер-министр Испании Педро Санчес В субботу он сказал, что его визит в Киев в первый день председательства Испании в ЕС продемонстрировал «безоговорочную» приверженность блока заявке Украины на вступление в блок из 27 стран. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что недовольство войной в Украина Предоставьте шпионскому агентству уникальную возможность завербовать новые разведывательные ресурсы.

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© France Médias Monde Графическая студия

(FRANCE 24 с AFP, AP и Reuters)