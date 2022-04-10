Россия нанесла удары по Украине с воздуха и моря, губернатор заявил, что аэропорт Динибро разрушен

Украинский чиновник сообщает, что российские войска разрушили аэропорт и ранили не менее пяти человек в воскресенье в результате ракетного удара по четвертому по величине городу Украины Динибро.

Валентин Реснищенко, губернатор Центральной Днепропетровской области, в которую входит Днепр, заявил, что аэропорт дважды подвергался нападениям.

Министерство обороны России заявило, что его авиаудары поразили украинские зенитно-ракетные комплексы С-300 в двух точках, а противокорабельные ракеты, выпущенные в море, уничтожили штаб украинской дивизии в районе Днепра.

Военные претензии обеих сторон не были подтверждены независимо.

Украинское военное командование заявило в воскресенье, что российские войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону возле Изюма, к юго-востоку от второго по величине города Украины, Харькова. В нем говорилось, что Россия отправит подкрепление ИГИЛ, продолжая обстрел Харькова.

См. | Описывается визит украинского парламентария в Пучу и Породянку, где были убиты мирные жители. Внимание: это видео содержит графические изображения: украинский депутат Он описал поездки в города, где происходили убийства мирных жителей. Предупреждение: это видео содержит графические данные о насилии и сексуальном насилии, и его может стать жертвой любой, кто подвергался или подвергался сексуальному насилию. Кр Рудик, депутат украинского парламента, описывает свои недавние визиты в Пучу и Породянку, города, оккупированные российскими войсками, где произошли убийства мирных жителей. 7:39

Военные говорят, что российские силы продолжают свои усилия по контролю над портовым городом Мариуполь в Азове, который находится в осаде российских войск в течение почти 10 месяцев.

Новые подробности судебных процессов над военными преступниками

Генеральный прокурор Украины заявил в воскресенье, что его команда задокументировала 5600 дел о военных преступлениях, совершенных российским правительством и его ключевыми фигурами с начала вторжения 24 февраля.

В беседе с британской телекомпанией Sky News Ирина Венедикова сообщила, что Украина выявила 500 подозреваемых, в том числе «высокопоставленных» российских военнослужащих, политиков и «агентов пропаганды».

Он также добавил, что президент России Владимир Путин является «крупным военным преступником в 21 веке», но в соответствии с международным правом он будет освобожден от дипломатических санкций и не будет преследоваться в судебном порядке, если не проявит инициативы. Международный уголовный суд.

Генеральная прокуратура расследует несколько массовых жертв среди гражданского населения как возможные военные преступления.

Венетикова заявила в субботу, что к расследованию причастен Европейский Союз.

В беседе со Sky News Паскаль Хундт, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине, сказал, что серия попыток доставки помощи в осажденный город Мариуполь, где шли ожесточенные бои, неоднократно терпела неудачу.

Хант охарактеризовал ситуацию с безопасностью в Мариуполе как «опасную», поскольку гуманитарным работникам приходилось пересекать несколько контрольно-пропускных пунктов, чтобы добраться до города, и их безопасность не была гарантирована.

Наталья Титова повредила свой дом в результате обстрела российскими войсками украинского города Черновцы в воскресенье. (Сохра Бенземара / Reuters)

Венетикова в пятницу назвала ракетный обстрел железнодорожного вокзала Краматорска на востоке Украины «абсолютно» военным преступлением. В результате удара погибли по меньшей мере 52 человека и более 100 получили ранения, когда мирные жители эвакуировали город в Донецкой области.

Россия отрицает свою ответственность и обвинила украинских военных в стрельбе по Москве в отместку за жертвы среди мирного населения. Представитель Минобороны России описал траекторию ракеты и позиции украинских войск, чтобы усилить аргумент.

См. | Кремль отрицает ответственность за ракетный обстрел украинского железнодорожного вокзала. Внимание: это видео содержит графические изображения: Кремль снял с себя ответственность за ракетный обстрел украинского железнодорожного вокзала Предупреждение: это видео содержит графические изображения Десятки человек погибли, когда две ракеты попали в толпу на вокзале, который использовался для эвакуации беженцев в восточноукраинском городе Грамадорск. Кремль отрицал нападение, заявив, что у него нет доступа к оружию, используемому его вооруженными силами. 2:36

Между тем, КККП в воскресенье опубликовала дополнительные подробности национального расследования утверждений о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, о котором было объявлено в четверг.

В своем твите Mounties заявили, что информация, предоставленная для их расследования, «защищена и будет использоваться только для расследования и будущих дел. Это не повлияет на ваш иммиграционный статус».

Информация, которую вы предоставите КККП для расследования утверждений о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, будет защищена и будет использоваться только для расследования и будущих дел. Это не влияет на ваш иммиграционный статус. https://t.co/tbvG57f7wB pic.twitter.com/AtxjSp6xwp —Nat_Div_RCMP

В четверг КККП заявила, что собирает информацию и доказательства от украинцев, въезжающих в Канаду, в надежде использовать эту информацию в будущих уголовных расследованиях, согласно отчету партнеров Канады по военным преступлениям.

Украина задержала тех, кто пытался покинуть страну

По данным Службы охраны границы Украины, на данный момент задержано около 2200 украинских ветеранов войны, которые пытались покинуть страну в нарушение военного положения.

В воскресенье агентство заявило, что некоторые из них использовали поддельные документы, а другие пытались подкупить пограничников, чтобы те покинули страну.

В нем говорилось, что некоторые люди погибли, не называя их число, при попытке пересечь Карпаты в неблагоприятную погоду.

В соответствии с военным положением украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну и их приглашают воевать.

Оккупация не только для Украины, считает Желенский

Президент Украины Владимир Желенский заявил поздно вечером в субботу, что демократии будут работать вместе, чтобы предотвратить российское вторжение, поскольку мирные жители продолжают бежать из восточной части страны перед ожидаемым нападением.

В своем ежедневном ночном видеообращении к украинцам Желенский заявил, что «российская оккупация не ограничивается Украиной» и что «вся европейская программа нацелена на Россию».

Спасатели вынесли тело мужчины, найденное среди обломков ветхого жилого дома в Бородянке, Украина, в субботу. (Алексей Фурман / Getty Images)

Многие европейские лидеры приложили усилия, чтобы продемонстрировать солидарность с истерзанной войной нацией. Зеленский поблагодарил лидеров Великобритании и Австрии за их визит в столицу Украины Киев в субботу и за их обещания дальнейшей поддержки.

На следующий день после визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Великобритания обязалась выделить дополнительно 163 миллиона долларов на качественную военную технику. Джонсон также подтвердил экономическую поддержку: Всемирный банк гарантировал Украине долг в размере 628,3 млн долларов, в результате чего общий долг Великобритании увеличился до 1,25 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Геленский и правый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушли во время встречи в Киеве в субботу. (Офис Президента Украины/Ассошиэйтед Пресс)

Зеленский также поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председателя Еврокомиссии, за глобальное мероприятие по сбору средств, которое принесло более 13,6 млрд канадских долларов для украинцев, покидающих свои дома.

Украинский лидер повторил свой призыв к полному эмбарго на российскую нефть и газ, назвав это «свидетельством недоверия и безнаказанности России».

«Нет времени ждать свободы», — сказал Желенский. «Когда тирания начинает свою оккупацию против всех, кто поддерживает мир в Европе, необходимо принять немедленные меры».

Спустя более шести недель после начала вторжения Россия вывела свои войска с севера страны, окружив Киев, и сосредоточила свои усилия на Донбассе на востоке, преимущественно русскоязычном и промышленном регионе.

На спутниковом снимке колонна на востоке Украины

Западные военные аналитики говорят, что атаке подверглась часть восточной Украины, от Харькова на севере до Керсена на юге.

На спутниковом снимке видно, что колонна бронетехники и грузовиков направляется на юг через украинский город Великий Бурлук в пятницу. (Максер Текнолоджиз/Рейтер)

На недавно опубликованных спутниковых снимках Maxar Technologies, сделанных в пятницу, видно, что военная техника движется в 13 км к югу от Донбасса через Великий Бурлук, в 90 км к востоку от Харькова, второго по величине города Украины.

Назначен новый главнокомандующий, заявил представитель США

Россия назначила нового украинского военачальника, поскольку страна готовится к более целенаправленному наступлению на Донбассе, заявил в воскресенье официальный представитель США.

Генерал Александр Дворников, 60 лет, один из самых опытных российских офицеров и, по словам официальных лиц США, генерал, который зафиксировал зверства против мирных жителей в Сирии и на других полях сражений.

У него не было полномочий опознать старшего офицера, который опознал нового командира и говорил анонимно.

Президент России Владимир Путин позирует с генералом Александром Творниковым 17 марта 2016 года в Кремле. (Алексей Никольский/Sputnik/Associated Press)

Несмотря на решение о создании нового командования на поле боя, западные оценки выразили уверенность в способности защитников Украины отразить атаки России, поскольку боевой дух российских войск снижается, а потери растут.

Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье, что российские военные пытаются отреагировать на растущие потери, увеличив количество военнослужащих, уволенных с военной службы с 2012 года.

Великобритания спекулирует, чтобы стянуть молдавских сепаратистов

В обновлении в Твиттере министерство обороны Великобритании сообщило, что усилия российских военных по «созданию дополнительных боевых сил» включали вербовку из Трансдинистерской части Молдавии на границе с Украиной.

Поддерживаемые Россией сепаратисты были вооружены для создания в 1992 году Трансдинистерского поста на востоке Молдовы, который не имеет международного признания, а Россия содержит 1500 военнослужащих.

Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. На карте ниже показаны последние данные оборонной разведки о ситуации в Украине — 10 апреля 2022 г. Узнайте больше об ответе правительства Великобритании: https://t.co/nZAHBJopVq ⁇ #СтойСУкраиной ⁇ pic.twitter.com/b7GxYwMv08 —Штаб-квартира обороны

Украинские официальные лица призвали мирных жителей на востоке Украины эвакуироваться перед немедленным интенсивным наступлением российских войск.

Охваченные паникой жители садились в автобусы или искали другие способы бегства, так как в субботу поезда в Грамадорске не ходили, что вызвало безжалостные нападения и оккупации со стороны российских оккупантов, что привело к нехватке продовольствия, сносу зданий и гибели других городов.

В Государственной железнодорожной компании Украины заявили, что жители Краматорска и других районов Донбасса могут спастись через другие железнодорожные станции.