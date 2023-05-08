Россия нанесла удар по Украине беспилотниками иранского производства — Politico

Россия ударила по Украине новыми ракетами и беспилотниками рано утром в понедельник, когда Москва готовится отпраздновать победу над нацистами во Второй мировой войне.

По данным ВВС Украины, в Киевской области украинские ПВО сбили 35 беспилотников иранского производства Shahed. Но обломки повредили несколько зданий и ранили мирных жителей. Российские бомбардировщики выпустили по району Одессы не менее восьми крылатых ракет, уничтожив продовольственные склады.

Россия ежегодно празднует победу Советского Союза над Гитлером 9 мая, и президент Владимир Путин использовал этот праздник, чтобы повысить свой грозный имидж за десятилетия своего пребывания у власти.

Но в этом году торжества с Путиным будут несколько приглушенными отменяет Марш прошел в Курской и Белгородской областях России, граничащих с Украиной, и в оккупированном Россией Крыму из соображений безопасности. Москва уже второй год ведет полномасштабную войну с Украиной и не проявляет никаких признаков скорой победы, в то время как даже Кремль не в полной безопасности после удара беспилотника на прошлой неделе.

Украина заявила, что все беспилотники были сбиты, но упавшие обломки все же вызвали разрушения. По меньшей мере пять человек получили ранения. сообщил Сергей Бабко, глава военной администрации Киевской области. Уничтожено несколько автомобилей, повреждены жилые дома, дизельная цистерна и газопровод.

Загорелась и южная Одесская область Украины. Украинские военные заявили, что Россия выпустила по этому району не менее восьми крылатых ракет.

«Ракеты Х-22 поразили склад одного из продовольственных предприятий и зону отдыха на побережье Черного моря», — говорится в сообщении. украинские военные сказали. «На месте работают экстренные службы. 3 человека, работавшие на складе, получили легкие травмы. Один человек пропал без вести», — сообщил начальник Одесской окружной военной администрации Юрий Круг. сообщил.

Удары в преддверии Дня Победы в России наносятся в то время, когда Кремль изо всех сил пытается выйти из тупика в Пакмуте, который подвергается атакам уже несколько месяцев. Российский босс наемников Евгений Пригожин в последние дни был дико рассеян, сначала угрожая вывести свои войска из Бахмута в конфликте с высшими военными чиновниками Кремля, а затем заявив, что его войска останутся на поле боя.

Главный приоритет Украины — удержать Бакмута до 9 мая и поставить Путина в неловкое положение.