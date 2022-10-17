Россия наносит новые смертоносные удары по центру Киева с помощью дронов

Центр Киева обстреляли российские беспилотники, по меньшей мере трое погибли

Атаки произошли после недели массированных ударов крылатыми ракетами.

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Киев (Рейтер) — Россия атаковала центр Киева в утренний час пик с помощью беспилотников в понедельник и бомбила другие города по всей стране, второй раз за неделю она нанесла удары по Украине, поскольку ее силы терпят поражение на поле боя. .

Солдаты открыли огонь в воздух, пытаясь сбить беспилотники после того, как в центре Киева прогремели взрывы. Жители бежали в поисках убежища. Зенитная ракета пронзила утреннее небо, после чего последовал взрыв и оранжевое пламя.

Представитель Офиса президента Украины сообщил, что в результате нападения на жилой дом в Киеве погибли три человека. Из окон разрушенного здания валил черный дым, а сотрудники экстренных служб пытались потушить пламя.

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Украина заявила, что атаки были совершены «беспилотниками-смертниками» иранского производства, которые летели к своей цели и взорвались. Минобороны России заявило, что нанесло «массированный» удар по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины с применением высокоточного оружия.

Рейтер увидел части беспилотника, использовавшегося при нападении, со следующими словами: «За Белгород» — очевидная ссылка на украинскую бомбардировку российского региона на границе с Украиной.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский позже заявил, что в результате терактов в понедельник погибли и другие города.

Удары были нанесены через неделю после того, как Россия начала самую массированную воздушную бомбардировку Киева и других украинских городов с начала войны — также в утренний час пик.

«Всю ночь и все утро враг терроризирует мирное население. Беспилотники и ракеты-камикадзе атакуют всю Украину. Поражен жилой дом в Киеве», — сообщил президент Владимир Зеленский в мессенджере Telegram.

«Враг может напасть на наши города, но он не сможет нас уничтожить. Оккупанты получат лишь справедливое наказание и осуждение от будущих поколений. Мы добьемся победы».

Украинские военные заявили, что с вечера воскресенья они уничтожили 37 российских беспилотников, или около 85% причастных к атакам.

«Запрещенный»

По словам официальных лиц, атака беспилотника также нанесла удар по морскому порту Ивры в южном городе Николаев поздно ночью в воскресенье, повредив резервуары для хранения подсолнечника и поджег разлив нефти.

«Это полностью гражданский объект. Здесь нет военных», — сказал 47-летний Андрей, старший менеджер, отказавшийся назвать свою фамилию. Он сказал, что атаки были частью усилий России по «разрушению экономики и продовольственной безопасности».

Новый Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк из Австрии заявил, что атаки беспилотников на мирных жителей должны прекратиться.

Посольство США в Киеве также осудило «отчаянные и предосудительные» атаки беспилотников. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям.

Вид на улицу после удара российского беспилотника, который местные власти считают беспилотником иранского производства «Шахид-136», на фоне российской атаки на Украину в Киеве, Украина, 17 октября 2022 года. REUTERS/Gleb Garanish Читать далее

В понедельник Иран повторил свои отказы в предоставлении России беспилотников. Кремль не дал комментариев.

Некоторые министры иностранных дел Европейского союза, собравшиеся в понедельник для переговоров в Люксембурге, призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказано, что Тегеран причастен к войне России против Украины.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна быть исключена из Большой двадцатки крупнейших экономик и других международных групп после атак беспилотников.

«Те, кто отдает приказы атаковать объекты критической инфраструктуры, замораживать мирных жителей и организовывать массовую мобилизацию для засыпания трупами линии фронта, уж точно не могут сидеть за одним столом с лидерами G20», — написал он в Twitter.

Россия обвиняет Украину в поражении целей в Белгородской области, недалеко от границы. Пророссийские новостные источники сообщили в Telegram, что Украина ночью бомбила аэропорт Белгорода. Немедленного комментария из Киева, который обычно не комментирует инциденты в России, не последовало.

Бомбардировка

Украинская государственная энергетическая компания «Энергоатом» заявила, что возобновление российских бомбардировок возле Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, снова привело к отключению ее от украинской энергосистемы.

Завод, который часто бомбили во время войны, оккупирован российскими войсками, но управляется украинским персоналом.

Крупный пожар произошел на юго-центральной части Украины на электростанции в Днепропетровской области после попадания ракеты ночью, сообщил местный чиновник.

ЛОНДОН (Рейтер) — Россия сталкивается с более острыми логистическими проблемами на юге Украины после того, как взрыв 8 октября повредил наземный мост и железную дорогу, соединяющие материковую часть России с полуостровом, аннексированным Москвой в 2014 году, сообщила в понедельник британская военная разведка.

В своем ночном видеообращении в воскресенье Зеленский сообщил, что вокруг восточного города Бахмут и близлежащего города Соледар идут ожесточенные бои.

Бахмут был главной целью Вооруженных сил России в их медленном продвижении по Донецкой области с момента захвата крупных промышленных городов Лищанск и Северодонецк в июне и июле. Солидар расположен к северу от Бахмута.

Украинские силы с помощью западного оружия отвоевали территорию на юге Херсонской области — район, стратегически важный, поскольку он соединяет Крым с остальной Украиной, — и в некоторых частях северо-востока в крупном контрнаступлении за последние два месяца. .

Успехи Украины на поле боя побудили президента Владимира Путина в начале этого месяца объявить частичную мобилизацию, первую в России со времен Второй мировой войны, и непопулярную акцию, которая побудила многих мужчин бежать из страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в понедельник, что российская столица «завершила» повестку и больше никаких повесток выдаваться не будет.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Авторы Химани Саркар и Гарет Джонс; Монтаж: Линкольн Фест, Роберт Перселл, Питер Граф

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