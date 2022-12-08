Россия наносит удары по востоку Украины, пока Путин празднует захват земель

Россия размещает резервы под Луганском, заявил губернатор

Путин говорит, что Азовское море теперь является «внутренним морем» России.

Россия заявила, что сбила беспилотник недалеко от Крыма

Путин сравнил себя с Петром Великим

РЯДОМ С ПАКМУДОМ, Украина, 8 декабря (Рейтер) — Российские войска наносят воздушные и наземные удары по нескольким населенным пунктам на востоке Украины, заявили официальные лица в среду после того, как президент России Владимир Путин отметил день девятимесячной войны.

Возле города Лисичанск Россия разместила дополнительные войска и попыталась захватить село Белогоровка, сказал украинский губернатор области, в то время как командир в другом ожесточенном населенном пункте усилил российские авиаудары.

«Они привозят все больше и больше резервов», — заявил украинскому телевидению Луганский губернатор Сергей Гейде, пытаясь захватить село вокруг Белогоровки. «Постоянные атаки».

Губернатор области сообщил, что в результате обстрелов в Багмуде и других районах Донецкой области в соседней Луганской области погибли девять мирных жителей. По данным Reuters, украинские силы столкнулись с обстрелом из ракетных установок.

Бои продолжались по всей линии разграничения в Донецке, российские танки обстреляли прифронтовой город Авдеевка рано утром в четверг, сообщила пресс-секретарь Донецкой обладминистрации Татьяна Игнатченко.

Путин ясно дал понять в среду, что расширение границ России было главной целью войны, вопреки заявленным целям в начале вторжения 24 февраля, когда он сказал, что в планы Москвы не входит агрессия, которую он назвал «специальной военной операцией». Украинская земля.

Путин сказал, что Россия уже добилась «значительного результата», приобретя «новые территории» на Украине — имея в виду аннексию четырех частично оккупированных территорий, которую Киев и большинство членов ООН в сентябре осудили как незаконную.

Россия сделала Азовское море своим «внутренним морем» и теперь граничит с Россией и контролируемой Россией территорией на юге Украины, включая Крым, поскольку Путин предупредил, что война может затянуться.

Он сказал, что к этому стремился воин 17-го и 18-го веков царь Петр Великий, с которым он сравнивал себя в прошлом.

В последние недели киевские силы оттеснили Россию из нескольких областей, в том числе из Херсона, крупного города, который она оккупировала. Президент Владимир Зеленский заявляет, что его силы в конечном итоге вытеснят Россию со всей захваченной территории, включая аннексированный Крымский полуостров между Черным и Азовским морями.

[1/5] Пожарные тушат пожар в жилом доме, пострадавшем от удара российских войск, во время нападения России на Украину, в Багмуде, Донецкая область, Украина, 7 декабря 2022 года. REUTERS/Евгений Титов

В четверг российские военно-морские силы сбили украинский беспилотник над Черным морем, заявил основанный Россией губернатор Севастополя, главного порта и крупнейшего города Крыма.

Ранее на этой неделе двойные атаки на авиабазы ​​в глубине территории России значительно повысили репутацию Москвы и вызвали вопросы о том, почему ее оборона потерпела неудачу, поскольку внимание было обращено на использование беспилотников в войне между ее соседями.

В подконтрольном России украинском городе Мелитополе Запорожской области, на пути снабжения в Крым, официальные российские власти призвали к мобилизации мужчин боеспособного возраста, говорится в заявлении Генштаба Украины.

По словам государственных служащих, со среды Россия нанесла десятки ударов из реактивных систем залпового огня, в том числе 16 авиаударов и 7 ракетных ударов.

Агентство Reuters не смогло сразу проверить отчеты с поля боя ни с одной из сторон.

Беларусь

В сотнях километров, через северную границу Украины, российские солдаты принимают участие в тактических учениях в Белоруссии, ближайшем союзнике Москвы, готовясь к боевым действиям в зимних условиях, сообщило Министерство обороны России.

Всплеск российской дипломатической и военной активности в Беларуси в последние недели возобновил опасения, что Москва оказывает давление на своего союзника, чтобы тот более активно участвовал в украинском конфликте.

Президент Александр Лукашенко, который два года назад полагался на российские войска для подавления народного восстания, позволил своей стране стать плацдармом для вторжения России в ее общего соседа.

До сих пор он воздерживался от набора собственной армии, но в последние недели все больше признаков причастности Москвы к Беларуси. В субботу министр обороны России Сергей Шойгу без предупреждения вылетел в столицу Минск. Он и представитель Беларуси Виктор Гренин подписали поправки к соглашению о сотрудничестве двух стран в сфере обороны, не раскрывая новых условий.

По словам Украины, с октября в Беларуси дислоцированы тысячи российских военнослужащих, и белорусские официальные лица все чаще говорят об угрозе так называемого терроризма со стороны партизан, действующих через границу.

Отчет бюро Рейтер; Фрэнк Джек Дэниел; Под редакцией Роберта Бирсала и Ангуса МакСвана

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