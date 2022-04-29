Россия наносит удар по Киеву. Зеленского чуть не арестовали

В результате ракетного удара России по Киеву погиб по меньшей мере один человек вскоре после встречи в городе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Владимира Зеленского, который назвал атаку попыткой «унизить» ООН.

Вера Хирш, журналист радиостанции «Свободная Европа», финансируемой США, погибла во время нападения на свой жилой дом. диктор сказал Пятница. Ее тело было найдено рано утром в пятницу среди обломков. Его семья сообщила СМИ в пятницу, что в ходе другого инцидента был убит американский комбатант на Украине.

По данным экстренных служб Украины, по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате удара по высотному жилому дому и еще одному зданию. Россия заявила, что «уничтожила производственные корпуса» оборонного завода в Киеве.

«Это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытках российских властей унизить ООН и все, что представляет собой эта организация», — сказал Зеленский в обращении к нации. «Поэтому требуется соответствующая сильная реакция».

Около часа назад Гутерриш появился с Зеленским на пресс-конференции. На этой неделе глава ООН находился в Украине и России, чтобы добиться гуманитарной эвакуации из осажденного портового города Мариуполя, на что, по словам ООН, Россия согласилась «в принципе». Гутерриш также посетил некоторые места разрухи в Киеве и его окрестностях.

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► В Управление ООН по правам человека В пятницу он сказал, что с начала войны в Украине было убито 2899 мирных жителей. В ведомстве сообщили, что еще 3235 человек получили ранения.

Президент Индонезии Джоко Видодо, который проводит мероприятие и общался с двумя лидерами на этой неделе, заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали в ноябре.

Десятки тысяч военнослужащих из НАТО и других стран Северной Атлантики в ближайшие недели примут участие в серии военных учений по всей Европе, поскольку западные страны стремятся сдержать российскую агрессию.

Президент Джо Байден в четверг обратился к Конгрессу с просьбой одобрить помощь Украине в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи на сумму 33 миллиарда долларов, что является последним шагом, указывающим на то, что Соединенные Штаты окажут долгосрочную поддержку стране.

Украинская прокуратура в четверг выявила 10 российских солдат, обвиняемых в зверствах в киевском пригороде Буче, одном из главных очагов войны, которые помогли мобилизовать западную поддержку Украины.

Зеленский записал войну своими глазами во время глубинного интервью Журнал Таймподробно описывающий моменты начала войны, едва не приведшей к аресту его и его семьи.

Зеленский рассказал о неоднократных попытках штурма офисов президента в Киеве в начале российского вторжения. В какой-то момент, по его словам, российские ударные группы десантировались в город, чтобы схватить или убить его и его семью.

«До той ночи мы видели такие вещи только в кино», — сказал об инциденте глава администрации Зеленского Андрей Ермак.

Кремлевские силы несколько раз пытались штурмовать резиденцию президента, и охранники использовали все, что могли найти, чтобы обезопасить территорию, в том числе использовали полицейские баррикады и фанеру для создания барьера.

В первую ночь боев под Киевом охранники выключили свет на территории и раздали автоматы и бронежилеты. Он рассказал, что в тот вечер русские предприняли две попытки проникнуть в помещение, где находились жена и дети Зеленского.

По словам его родственников, бывший морской пехотинец США был убит, сражаясь вместе с украинскими войсками, что стало первой известной смертью гражданина США во время войны против России.

Его мать, Ребекка Кабрера, сообщила, что 22-летний Вилли Джозеф Кансел был убит в понедельник, когда работал в военной подрядной компании, которая отправила его в Украину. Си-Эн-Эн. Кансел присоединился к морской пехоте после окончания Ньюбургской свободной академии в Нью-Йорке и служил с 2017 по 21 год. В последнее время он работал сотрудником исправительного учреждения в Теннесси.

Кабрера сообщила, что ее сын зарегистрировался на работу в частном военном подрядчике незадолго до начала боевых действий в Украине 24 февраля и что он согласился поехать в Украину. Она сказала, что он отправился в Польшу 12 марта, вскоре после этого прибыл в Украину и сражался вместе с мужчинами из ряда стран.

«Он хотел уйти, потому что верил в то, за что борется Украина, и хотел быть частью этого, чтобы сдерживать это там, поэтому он не приехал сюда, и, может быть, нашим американским солдатам не пришлось бы ввязываться в что, — сказала она.

Кабрера сказала, что тело ее сына не было обнаружено.

Европейский союз был близок к тому, чтобы ввести запрет на импорт российской нефти в рамках недавних санкций против России со стороны блока из 27 стран. Нью-Йорк Таймс И Вашингтон пост Я упомянул пятницу.

Газета со ссылкой на неназванных официальных лиц и дипломатов ЕС заявила, что одобрение постепенного запрета, скорее всего, будет принято к концу следующей недели. Газета «Вашингтон пост» сообщила, что полемика продолжится в выходные дни, поскольку Германия ранее сигнализировала о большем согласии с этим шагом. Однако неясно, согласится ли Венгрия, учитывая ее зависимость от российской нефти, сообщила газета.

США в марте запретили импорт российской нефти в рамках широкого пакета санкций, направленных на оказание давления на российскую экономику. Страны ЕС, хотя и наказывают Россию другими способами, более неохотно разрывают связи с российскими источниками энергии.

В следующем месяце Генеральная Ассамблея ООН проведет голосование по стране, которая заменит Россию в Совете по правам человека после того, как страна была отстранена от должности из-за ее действий в Украине.

Пресс-секретарь Ассамблеи Полина Кубик заявила, что Чехия была единственным кандидатом, принявшим участие в голосовании 10 мая. В Совете по правам человека 47 членов, разделенных на региональные группы, и альтернативой России должна стать Восточная Европа.

После того, как его членство в совете было приостановлено, вице-посол России Геннадий Кузьмин заявил, что его страна выйдет из совета, что позволит не лишать ее статуса наблюдателя в правозащитном органе.

Украинские официальные лица в осажденном портовом городе Мариуполь в пятницу снова предупредили об ужасных условиях, в которых находятся мирные жители.

Мэр Вадим Бойченко призвал к немедленной эвакуации оставшихся граждан, поскольку условия жизни «сейчас средневековые».

Городской совет предупредил, что без центральной воды, канализации и разлагающихся тел под руинами города могут распространяться такие болезни, как холера и дизентерия.

Поговорите с CNN Что касается сталелитейного завода «Азовсталь», майор Сергей Волынский, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины, сказал, что недавно обстрелу подвергся полевой госпиталь завода. Он сказал, что воды, еды и медикаментов также не хватает.

Украина предъявляет первые обвинения в военных преступлениях на фоне 8000 расследований

Украинские власти раскрыли Первые обвинения в военных преступлениях были предъявлены в четверг российским военным, поскольку Соединенные Штаты и другие страны работали за кулисами, помогая Киеву в более чем 8000 уголовных расследований, связанных с возможными зверствами во время двухмесячной войны.

Первые обвинения обвиняют 10 российских солдат в том, что они взяли в заложники мирных жителей и жестоко обращались с ними в Поше, пригороде Киева, в марте. Буча была оккупирована российской армией в течение месяца, и власти и свидетели говорят, что после ухода русских на улицах города были обнаружены массовые захоронения и трупы. Некоторые жители Бучи были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями и со связанными за спиной руками.

— Джош Майер и Ким Хелмгаард

Прочтите полную историю здесь:Украина предъявляет первые обвинения в военных преступлениях на фоне 8000 расследований

Авиаудар в Киеве нарушил относительное спокойствие

Атака России на Киев в четверг вызвала чувство относительного спокойствия в украинской столице, где воздушные удары были в значительной степени ограничены с тех пор, как российские военные отвели свои войска и переориентировали свое наступление на восток Украины.

За последний месяц вокруг Киева произошло как минимум два нападения, но несколько европейских стран и США объявили о планах вновь открыть свои посольства в городе, поскольку боевые действия в значительной степени утихли.

Помимо визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев на этой неделе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Энтони Блинкен и Ллойд Остин встретились с Зеленским в украинской столице в начале этого месяца.

После нападения России на город в начале этого месяца мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей, бежавших из-за усиления боевых действий, не возвращаться в город.

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В четверг российские воздушные удары поразили цели по всей Украине, вызвав шквал взрывов с востока на запад.

Помимо удара в Киеве, взрывы были зарегистрированы в Булони на западе, Чернигове у границы с Беларусью и Фастове, крупном железнодорожном узле к юго-западу от столицы.

С другой стороны, британское министерство обороны заявило, что наступление России в районе Донбасса на востоке остается его основным направлением. Наиболее ожесточенные бои шли вокруг Лисичанска и Северодонецка, и русские пытались продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска. Об этом говорится в сообщении Минобороны..

Спутниковые снимки показывают, что Россия использует дельфинов для защиты военно-морской базы

Согласно спутниковым снимкам, проанализированным военно-морским аналитиком, Россия разместила дрессированных дельфинов у входа в крупный порт на Черном море, чтобы помочь защитить там кремлевскую военно-морскую базу.

Судя по фотографиям, примерно во время российского вторжения в Украину у входа в порт Севастополь, самую важную военно-морскую базу в Черном море, стояли два загона с дельфинами.

Дельфинов можно обучить выполнять такие задачи, как предотвращение проникновения дайверов на военную базу незамеченными. И американские, и российские военные обучали морских млекопитающих выполнять такие задачи.

«Это может помешать украинским силам специальных операций проникнуть в подводный порт для саботажа военных кораблей», — написал аналитик подводных лодок Хей Саттон в статье, опубликованной в среду Военно-морским институтом США.

— Мария Хименес Мойя

Ужасы войны распространяются по Украине, и США и их союзники говорят, что Москва должна заплатить цену. Но большая часть мира не присоединяется к плану наказания Путина.

Когда в начале апреля мировые лидеры проголосовали за то, чтобы наказать Россию за нарушения прав человека на Украине, дипломаты, представляющие большинство населения мира, встали на сторону Москвы или отказались выбирать чью-либо сторону.

Согласно анализу голосования, проведенному USA TODAY, около трех четвертей населения мира проживает в стране, которая не поддерживает инициированную Соединенными Штатами меру, препятствующую членству России в одной из ведущих правозащитных групп. Каждая страна получила один голос, независимо от ее населения, площади земли или богатства. Подробнее здесь.

— Джоэл Шеннон

Содействие: Ассошиэйтед Пресс