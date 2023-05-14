Россия наносит фиксированные и предсказуемые удары M-777, AHS Grab и гаубицы M-109

AFP через Getty Images

На сегодняшний день Украина приобрела не менее 390 буксируемых артиллерийских и 440 самоходных орудий. «Большие артиллерийские установки» НАТО хорошо зарекомендовали себя в руках Украины, но они несут большие потери в результате действий России. По мере того, как накапливаются изображения успешных атак на западное вооружение, они предлагают Украине держать свои артиллерийские орудия в движении, избегая предсказуемых режимов работы.

Составлено неутомимыми исследователями данных из открытых источников. Сайт Орикс Атакам подвергается самая тяжелая буксируемая артиллерия Украины — орудия настолько тяжелые, что они не могут двигаться сами по себе и иногда представляют собой проблему. Количество жертв в Украине ужасает. Треть из примерно 152 крупных буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм, которые «официально» прибыли в Украину, уже повреждены или уничтожены.

Изображения российских атак на 155-мм гаубицы стандарта НАТО показывают признаки того, что успешно наведенные орудия стали постоянными активами на поле боя — ведя огонь с сосредоточенных позиций. Куча снарядов или извержение в течение длительного времени Места боя. Обломки, окружающие многие из пораженных орудий, позволяют предположить, что они вели огонь с одной позиции достаточно долго, чтобы грозный российский командно-административный аппарат начал действовать, устроив засаду для украинских артиллерийских орудий.

Но движение — не единственный ответ. Россия также продвигает самоходные артиллерийские системы старой школы — орудия, которые могут двигаться своим ходом. Как разработанная польской стороной южнокорейская и британская гибридная артиллерийская система AHS Krab, так и американский боевой эквивалент, трудолюбивая мобильная гаубица M-109, сильно пострадали, потери составили от восемнадцати до двадцати одного процента. . Из более чем 180 доставленных самолетов не менее 36 были повреждены или уничтожены.

Опять же, фотографии успешных российских ударов показывают, что почти половина уничтоженных мобильных гаубиц была зажата в стационарных огневых точках. методРаботает из обнаруживаемой позиции Позиции.

Напротив, более мелкие и мобильные артиллерийские объекты, по-видимому, не страдают так сильно.

Меньшие, более мобильные платформы живы и здоровы:

AFP через Getty Images

На сегодняшний день в Украину прибыло не менее 166 105-мм буксируемых артиллерийских орудий. Исследователи из открытых источников подтвердили повреждение только одной 105-мм пушки, включая британские L118/119, американские M101 и M119, а также несколько 105-мм гаубиц OTO Melara Mod 56.

Этот низкий уровень потерь может отражать относительную мобильность малых платформ и их близость к линии фронта.

105-мм орудия в целом весят не более половины веса 155-мм М777. Хотя 105-мм снаряды меньше по размеру и гораздо менее эффективны, чем дальнобойные 155-мм снаряды, пушки меньшего размера работают ближе к линии фронта, где средства защиты и глушители могут немного усложнить жизнь российским беспилотникам, занимающимся охотой за артиллерией. Изменение тактической ситуации может привести к перемещению орудий по полю боя. И наоборот, расчеты 105-мм орудий, действующие в 10 милях от своих целей, знают, что они могут быть нацелены на широкий спектр российского оружия, поэтому их можно побуждать рефлекторно стрелять и удирать.

155-мм орудие французского производства Cesar также хорошо зарекомендовало себя в Украине. Около 49 таких быстроходных мобильных орудий находятся на вооружении Украины. Даже при активном применении гаубиц догнать Россию, похоже, сложно. Исследователи с открытым исходным кодом сообщили только о двух успехах.

Опять же, экипажам, работающим на этих относительно небронированных лафетах, рекомендуется стрелять и удирать. Кроме того, в отличие от украинских гусеничных самоходных артиллерийских установок, колесные гаубицы, хотя и не такие «мобильные», как гусеничные машины, гораздо труднее обнаружить российским инспекторам.

Немецкая 155-мм самоходка Panzerhaubitze (PzH) 2000 также избегает повреждений. Хотя самая дальнобойная гаубица, когда-либо поставленная на Украину, страдала от проблем с надежностью и иногда была вынуждена покинуть поле боя для ремонта, она подвергалась высокой степени использования. Несмотря на интенсивное использование, говорят, что только одна из 20 пушек была повреждена действиями русских. Опять же, этот низкий уровень потерь может отражать высокий уровень и специализированный характер этих участков — Украина сосредоточена на минимизации риска для этих сложных, дальних участков.

Движение — это жизнь:

Конечно, данные из открытых источников — это еще не все. Но визуальные данные, доступные на сегодняшний день, дают некоторые убедительные подсказки относительно того, почему Украина теряет одни артиллерийские объекты больше, чем другие.

Поскольку 155-мм тяжелые орудия Украины в значительной степени потеряны, будущая помощь Украины должна быть сосредоточена на обеспечении достаточных средств мобильности и достаточного количества новых артиллерийских групп. Если данные из открытых источников отражают истинную тенденцию, важно понять разницу в показателях потерь между меньшей 105-мм пушкой и более крупной гаубицей. Иностранные наблюдатели могут помочь Украине быстро определить местонахождение дозаправочных и огневых позиций, отвлекая операторов от интенсивно используемых боеприпасов до того, как Россия сможет воспользоваться ошибками Украины.

Поскольку перед Украиной стоит задача спрятать 155-мм САУ в раскисших украинских полях, стоит сравнить, как украинская армия обращается с винтовками КРАБ и М-109 и как армия эксплуатирует свои драгоценные PzH-2000.

Показатели потерь могут также отражать сложность принятия стандартного для НАТО арсенала. Хотя КРАБы, гаубицы М-109 и гаубицы М777 очень похожи на свои олдскульные аналоги советской эпохи, они совершенно разные звери, и управлять ими нужно по-разному. Новые привычки могут легко прийти к операторам, которые вынуждены работать с сайтами, не имеющими простого российского аналога.

Движение, конечно, не единственный ответ. В дальнейшем, причудливые технологии и другие усилия по перехвату и подавлению множества российских беспилотников-шпионов будут иметь решающее значение. Но основы важны. Кнопки ясны: чем больше движется ценная шестеренка Украины, чем больше она движется по непредсказуемой схеме — тем сложнее России атаковать их.

Подписывайтесь на меня Твиттер Или LinkedIn. проверять Н Веб-сайт.