Россия направила в Беларусь на учения два дивизиона С-400 — Интерфакс

МОСКВА (Рейтер) — Россия направит два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 в Беларусь для участия в военных учениях в следующем месяце, сообщило в пятницу информационное агентство Интерфакс, в то время, когда напряженность в отношениях с Беларусью высока. на запад над соседней Украиной.
На этой неделе российские войска и военная техника начали прибывать в Беларусь по «союзнической резолюции». упражнения Пройти у западных границ бывшей советской республики с членами НАТО Польшей и Литвой, а также у ее южного фланга с Украиной.
Западные страны опасаются, что Россия, сосредоточившая на своих границах десятки тысяч военнослужащих, Украина, планирует новое нападение на страну, в которую она вторглась в 2014 году. Россия опровергла такие планы. Литва также заявила, что наращивание там российских войск представляет угрозу ее безопасности.
Министерство обороны России сообщило, что два дивизиона С-400, каждый из которых обычно состоит из восьми зенитно-ракетных комплексов, начали движение поездом в Беларусь с Дальнего Востока России, сообщает «Интерфакс».
Москва заявила, что для проведения учений в Беларуси будут развернуты 12 боевых самолетов Су-35 и ракетный комплекс «Панцирь».
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Репортаж: Ольгас Оезов. Монтаж Уильяма Малларда
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