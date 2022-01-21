Россия направила в Беларусь на учения два дивизиона С-400 — Интерфакс

МОСКВА (Рейтер) — Россия направит два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 в Беларусь для участия в военных учениях в следующем месяце, сообщило в пятницу информационное агентство Интерфакс, в то время, когда напряженность в отношениях с Беларусью высока. на запад над соседней Украиной.

На этой неделе российские войска и военная техника начали прибывать в Беларусь по «союзнической резолюции». упражнения Пройти у западных границ бывшей советской республики с членами НАТО Польшей и Литвой, а также у ее южного фланга с Украиной.

Флаги Беларуси и России развеваются во время мероприятия «День многонациональной России» в центре Минска, Беларусь, 8 июня 2019 г. REUTERS/Василий Федосенко Читать далее

Западные страны опасаются, что Россия, сосредоточившая на своих границах десятки тысяч военнослужащих, Украина, планирует новое нападение на страну, в которую она вторглась в 2014 году. Россия опровергла такие планы. Литва также заявила, что наращивание там российских войск представляет угрозу ее безопасности.

Министерство обороны России сообщило, что два дивизиона С-400, каждый из которых обычно состоит из восьми зенитно-ракетных комплексов, начали движение поездом в Беларусь с Дальнего Востока России, сообщает «Интерфакс».

Москва заявила, что для проведения учений в Беларуси будут развернуты 12 боевых самолетов Су-35 и ракетный комплекс «Панцирь».

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Репортаж: Ольгас Оезов. Монтаж Уильяма Малларда

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