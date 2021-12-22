Россия нарушает обязательства ВТО по запрету на импорт и политику замещения — USTR

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Россия продолжает отклоняться от взятых на себя обязательств по вступлению во Всемирную торговую организацию в 2012 году, сообщило во вторник торговое представительство США, сославшись на ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции и политику импортозамещения.

В ежегодном отчете для Конгресса о соблюдении Россией требований Всемирной торговой организации Офис торгового представителя США сообщил, что в 2021 году Россия представила новые системы отслеживания отгрузок товаров по цепочкам поставок и сохранила ограничения на импорт ненаучных товаров. на основе сельскохозяйственных продуктов.

«За последний год Россия продолжила свой путь отхода экономики от руководящих принципов Всемирной торговой организации: недискриминации, свободной торговли, предсказуемости, прозрачности и честной конкуренции», Он сказал в отчете.

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«Вместо этого Россия поддерживает ограничительные пограничные меры, вводит внешние меры для предотвращения торговли и проводит промышленную политику, очевидно, мотивированную руководящими принципами импортозамещения и принудительного урегулирования».

Соединенные Штаты выразили озабоченность действиями России и будут использовать «все соответствующие средства для решения проблемы и сохранения открытости российских рынков для экспорта из США», — заявили в торговом представительстве США.

В отчете отмечается, что двусторонние действия США с Россией по вопросам торговли сельскохозяйственной продукцией были ограничены с 2014 года из-за действий России на востоке Украины, и что участие во Всемирной торговой организации по вопросу о препятствиях для доступа России было ограниченным. Но агентство заявило, что продолжит встречаться с заинтересованными сторонами отрасли, чтобы обсудить их проблемы и стратегии по устранению этих препятствий.

В отчете не упоминаются какие-либо новые торговые меры США, которые могут быть приняты против России в случае вторжения президента России Владимира Путина в Украину. Если это произойдет, как сообщил Reuters представитель администрации Байдена, официальные лица США рассматривают возможность принятия агрессивных мер экспортного контроля, чтобы подорвать российскую экономику, включая ограничение возможности Москвы импортировать смартфоны, ключевые самолеты, автозапчасти и другие товары. Читать далее

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(Отчетность Дэвида Лаудера) Редакция Стивена Коутса

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