Россия нацелена на западные компании | финансовые времена

Это аудиоверсия Новостная лента Financial Times Эпизод подкаста: Россия нацелена на западные компании

Марк филиппинец

Доброе утро от Financial Times. Сегодня среда, 19 июля. Это новостная лента Financial Times.

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Слабость доллара США озадачила валютных наблюдателей. А жара в Европе приближается к рекордным отметкам. Но сначала Россия конфискует активы западных компаний. Посмотрим, что это значит для друзей Кремля. Я Марк Филипино, и это новости, которые вам нужны, чтобы начать свой день.

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Западные компании пытались уйти из России после тотального вторжения Москвы в Украину в прошлом году, и Россия очень усложнила это. Недавно он начал арестовывать активы западных компаний, чтобы отомстить Соединенным Штатам и европейским странам за их санкции. А в воскресенье президент Владимир Путин сделал еще один шаг вперед. Он приказал государству взять на себя российские операции Danone и Carlsberg, а также молочные и алкогольные компании. Теперь Financial Times обнаружила, что он сделал это для бизнесменов, близких к Кремлю. Анастасия Стоуни из FT писала об этой истории и сейчас присоединится ко мне. Здравствуйте, Анастасия.

Анастасия Стожная

Привет Марк.

Марк филиппинец

Итак, что мы знаем о людях, которым нужны активы Danone и Carlsberg?

Анастасия Стожная

В настоящее время в России все эти сделки на самом деле не происходят в коммерческом пространстве. происходят в политическом пространстве. Есть много групп, конкурирующих за эти активы. Так, например, многие источники сообщали нам, что братья Ковальчуки хотели Carlsberg. Братья и сестры Ковальчуки — друзья детства Владимира Путина, его очень близкие союзники и личные банкиры, как их иногда называют в российской прессе. Таким образом, это показывает, что эти сделки не мотивированы коммерческими мотивами или мотивами получения прибыли. Но это в основном похоже на приватизацию в 1990-х годах в России, когда сильнейшие получают лучшие активы, но верно и обратное.

Марк филиппинец

А во главе Danone, как известно, Кремль назначил министра сельского хозяйства Чечни. Он является близким союзником могущественного лидера региона Рамзана Кадырова. Итак, Анастасия, что вы скажете о том, что Путин сейчас забирает активы у Danone и Carlsberg, этих крупных компаний по производству продуктов питания и напитков?

Анастасия Стожная

Ну, честно говоря, поначалу для меня это было неожиданностью, хотя бы потому, что мы ожидали, что национализировать будут только крупные промышленные компании или особенно компании, работающие в нефтегазовом секторе. Но это показывает нам, что для России, по сути, нет предела. Так что все, что кажется интересным людям, близким к Путину или государству в целом, может быть национализировано. И в случае с этими двумя компаниями это огромно. Они являются крупнейшими в своих отраслях в России. Так и в молочных продуктах и ​​алкоголе соответственно. Это означает, что конкуренция действительно низкая. Это означает, что прибыль будет продолжать поступать. Так что это действительно крутые активы.

Марк филиппинец

Что могут подумать другие компании, когда увидят, что Путин преследует такие компании, как Danone и Carlsberg? Знаете ли вы, что компании, которые не являются крупными промышленными компаниями, как вы сказали?

Анастасия Стожная

Ну, я думаю, в теории они хотели бы продавать как можно быстрее, но, с другой стороны, они не могут напрямую влиять на скорость процесса. Так что каждая компания понимает, что это может касаться и их, и все понимают, что сейчас ситуация довольно хаотичная, а тогда правил нет. Если государству нужны ваши активы, они у него будут.

Марк филиппинец

Анастасия Стоуни, корреспондент Financial Times в России. Спасибо Анастасия.

Анастасия Стожная

Спасибо, Марк.

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Марк филиппинец

Доллар США уже некоторое время чувствует себя хорошо, особенно с учетом того, что Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки. Он даже получил прозвище «Король долларов». Но доллар упал в этом году и резко упал на прошлой неделе, что удивило многих наблюдателей за валютой. Дженнифер Хьюз, редактор отдела рынков США в Financial Times, следит за развитием событий. Привет, Джейн.

Дженнифер Хьюз

Привет.

Марк филиппинец

Итак, Джейн, во-первых, почему более высокие процентные ставки обычно означают более сильный доллар?

Дженнифер Хьюз

Более высокие процентные ставки обычно означают более высокий доллар, потому что доходность казначейских облигаций растет в то же время. Таким образом, вы получаете больше за свои деньги в США. Поэтому, когда мы видим, что доллар падает, мы думаем, что обычно происходит то, что люди как бы отказываются от своих ожиданий по процентным ставкам. И вот что произошло здесь, мы думаем.

Марк филиппинец

Что вы и валютные аналитики ищете здесь после резкого падения доллара на прошлой неделе?

Дженнифер Хьюз

Ну, валютные аналитики очень осторожны в этом. Сейчас мы ищем, чтобы увидеть, сохранится ли этот новый минимум доллара или он снова поднимется. У нас все еще есть заседание ФРС на следующей неделе, ожидающее повышения ставки. На самом деле вопрос заключается в том, закончим ли мы, а затем поднимемся на четверть пункта и все, или же экономические данные останутся достаточно сильными, чтобы мы подумали, что на горизонте могут появиться новые процентные ставки.

Марк филиппинец

И каковы самые большие последствия слабого доллара сейчас, Джейн?

Дженнифер Хьюз

Ну, если не считать ущерба для моей покупательной способности, когда я возвращаюсь и навещаю семью в Великобритании, это не очень хорошо для людей, которым приходится покупать вещи за границей. Но мы ожидали, что доллар не сможет сильно укрепиться по сравнению с прошлым годом. Ожидалось, что в этом году он будет все слабее и слабее. Вопрос в темпе, с каким темпом он будет ослабевать? Люди в значительной степени ожидали, что он будет более или менее стабильным до конца года, но на прошлой неделе люди снова посмотрели на это, говорят валютные аналитики, и спросили: «Э-э, здесь что-то изменилось?» На это пока нет четкого ответа.

Марк филиппинец

Дженнифер Хьюз — редактор отдела рынков США. Спасибо, Джейн.

Дженнифер Хьюз

Спасибо.

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Марк филиппинец

Европа переживает рекордные температуры. Континент обычно нагревается вдвое быстрее, чем в среднем по миру, благодаря своей широте, близости к Северному полюсу и размеру суши. Эта волна тепла необычна из-за так называемого антициклонического режима погоды.

Элис Хэнкок

Антициклоническая погода означает теплые воздушные массы и ясное небо. Много жаркого солнца.

Марк филиппинец

Это Элис Хэнкок из FT. Она говорит, что за последние две недели было два режима антициклональной погоды, которые привлекли внимание метеорологов.

Элис Хэнкок

Одного зовут Сибарис — в честь чудовища, охранявшего легендарные врата ада благодаря Итальянскому метеорологическому обществу, — а другого зовут Харон, который был мореплавателем, уводившим души в ад.

Марк филиппинец

Итак, соглашения об именах не очень точны. Самые жаркие места были в Южной Италии, Греции и Северной Африке, которые являются очень большими туристическими зонами во время летних каникул.

Элис Хэнкок

Таким образом, это оказывает огромное влияние на сообщества, которые зависят от этого дохода. Туристические достопримечательности, такие как Акрополь, были вынуждены закрыться. Туристов предупреждают, чтобы они держались подальше от некоторых итальянских городов. И тогда вы получаете дополнительные расходы на такие вещи, как болезни и смерти, связанные с жарой, и вы увеличиваете нагрузку на службы здравоохранения. Есть влияние на сельское хозяйство. Действительно, мой коллега в Риме рассказал нам, что молочным фермерам приходилось прибегать к использованию опрыскивателей и кондиционеров для охлаждения своих коров. Так что, конечно, это оказывает косвенное влияние на затраты фермеров. Но это также влияет на потребление энергии и воды. Так что полный тип сети. . . Или домино, если хотите, к последствиям, вызванным этой сильной жарой.

Марк филиппинец

Элис говорит, что эта жара может стать тревожным сигналом для лидеров отрасли и политиков, чтобы они серьезно отнеслись к изменению климата.

Элис Хэнкок

Последствия изменения климата становятся действительно очень очевидными. Я видел, как один чиновник ЕС знал, что люди называют это новой нормой, и мы действительно не должны думать об этом как о новой норме. Я имею в виду, было бы ужасно, если бы это было нормальным. Я надеюсь, что Heat донесет до всех, от политиков до потребителей и представителей промышленности, что изменение климата вполне реально. И нам действительно нужно что-то с этим делать, потому что экономические последствия, не говоря уже о степени ущерба, нанесенного Матери-Земле, нехороши.

Марк филиппинец

Элис Хэнкок, корреспондент Financial Times в Европейском Союзе.

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Прежде чем мы отправимся туда, Карлос Гон, как известно, уклонился от обвинений в финансовых проступках в 2019 году. Возможно, вы помните, что он сделал это, сбежав из Японии в ящике. Теперь бывший генеральный директор Nissan заявил, что подал иск против японского автопроизводителя на 1 миллиард долларов.

Карлос Гон

Так что я ищу не мести. Я пытаюсь вернуть часть своих прав. И я просто хочу убедиться, что все преступники и заговорщики не могут спать спокойно в своей постели после того, что они сделали.

Марк филиппинец

Это Гон на вчерашней онлайн-пресс-конференции. В иске Гона утверждается клевета, клевета, клевета и «фабрикация вещественных доказательств Ниссаном и примерно дюжиной других лиц». Гон живет в Ливане с момента своего дерзкого побега.

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Вы можете бесплатно прочитать обо всех этих историях на FT.com, перейдя по ссылкам в наших заметках к шоу. Это была ваша ежедневная лента новостей из Financial Times. Обязательно зайдите завтра, чтобы узнать последние деловые новости.

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