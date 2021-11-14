Россия начала поставки в Индию зенитно-ракетных комплексов С-400 — правительство

Система противовоздушной обороны С-400 была заключена с Индией по контракту на сумму около 35 000 крор рупий, и пять единиц будут поставлены Индии для борьбы с воздушными угрозами на расстоянии до 400 км.

Нью-Дели: Россия начала поставлять Индии зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», чтобы повысить способность Индии нести боевые самолеты и военно-морские ракеты противника большой дальности.

«Россия начала поставки в Индию системы ПВО С-400, — сказал Дмитрий Шухев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на авиасалоне в Дубае. ФСВТС — главный орган правительства России по контролю за экспортом ценных бумаг.

По данным индийских источников в оборонной службе, части системы ПВО начали достигать Индии, которая сначала будет размещена у западной границы, откуда она сможет бороться с угрозами со стороны западной и северной границ с Пакистаном. Китай.

Система противовоздушной обороны С-400 была заключена с Индией по контракту на сумму около 35 000 крор рупий, и пять батальонов будут предоставлены Индии для борьбы с воздушными угрозами на расстоянии до 400 км. Ожидается, что первый батальон будет укомплектован к концу этого года. Источники сообщили, что оборудование будет доставлено в Индию по морю и воздуху.

Источники сообщили, что после развертывания первого батальона ВВС начнут подготовку личного состава внутри страны, а также сосредоточат внимание на восточных рубежах. Офицеры и личный состав ВВС Индии проходят обучение в России в этой организации.

Система противовоздушной обороны, способная нести вражеские самолеты и военно-морские ракеты на расстоянии 400 км, даст Индии преимущество в небе Южной Азии.

Система противоракетной обороны С-400 оснащена четырьмя различными ракетами, которые могут адаптировать самолеты противника, баллистические ракеты и самолеты ДРЛО на 400 км, 250 км, среднюю дальность 120 км и ближнюю 40 км. Источники сообщили, что благодаря жестким торгам и переговорам Индия смогла снизить цену С-400 почти до 1 миллиарда долларов.