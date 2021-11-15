Россия начинает поставки комплектующих для С-400

Нью-Дели: В преддверии предполагаемого саммита между Индией и Россией здесь 6 декабря Россия начала поставлять Индии компоненты С-400 в рамках сделки на 5,2 миллиарда долларов на пять эскадрилий. Первая эскадрилья появится к концу 2021 года.

«Поставка системы ПВО С-400 в Индию началась и идет по графику», — сообщил агентству Sputnik директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. FMSTC — главная экспортная организация оборонной промышленности России.

Система оснащена четырьмя различными ракетами, которые могут поражать самолеты, баллистические ракеты и самолеты ДРЛО на дальности 400 км, 250 км, 120 км и 40 км. Военнослужащие и офицеры ВВС Индии прошли обучение работе с системой С-400 в России.



Кроме того, ET стало известно, что Россия также планирует поставить систему С-500 (усовершенствованная версия С-400) в Индию. Несмотря на угрозы санкций США в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), после подписания контракта в 2018 году на фронте С-400 наблюдается устойчивый прогресс. Когда министр обороны Раджнат Сингх посетил Москву в прошлом году, он заверил его в том, что это. До конца 2021 года его примут хозяева 1-й эскадрильи.