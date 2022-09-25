Россия начинает разработку механизма для международных криптоплатежей

Финансовые власти России начали работу над механизмом облегчения использования криптовалют для иммиграции с другими странами в условиях санкций. Центральный банк страны и министерство финансов уже согласовали законопроект, регулирующий трансграничные платежи в криптовалюте.

Регуляторы в России движутся к легализации использования криптовалюты во внешней торговле

К концу 2022 года российские власти намерены урегулировать выпуск, обращение и различные операции с цифровыми активами, включая международные криптоплатежи. Эту задачу взяли на себя Минфин, Центральный банк России и Росфинмониторинг. сообщил финансовый орган «Известия».

«Деятельность компаний, осуществляющих деятельность по обмену цифровой валюты, ее обмену и хранению, и поставщиков услуг виртуальных активов должна подлежать регулированию, включая регистрацию или лицензирование таких лиц и их надзор», — пояснили в Росфинмониторинге. В обязанности также должна входить борьба с отмыванием денег.

Текущая версия законопроекта «Цифровая валюта», представленная Министерством финансов ранее в этом году и дополненная при участии других официальных лиц, предусматривает создание внутренней инфраструктуры для торговли криптовалютными активами. Теперь российские регуляторы обратили внимание на механизм расчетов криптовалютными платежами во внешней торговле.

Минфин и ЦБ согласовали закон, разрешающий трансграничные крипто-расчеты

На этой неделе заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что его ведомство и Банк России достигли принципиальной договоренности по новому закону, разрешающему международные платежи в криптовалюте.

Ранее в сентябре обе компании столкнулись с ужесточением санкций, которые Россия «не может делать без трансграничных криптоплатежей». Цитируя РИА Новости и деловую газету «Коммерсантъ», правительственный чиновник сказал:

Сейчас есть законопроект, который уже согласован с центральным банком. В нем в общих чертах описывается, как получить криптовалюту, что с ней можно делать и как ее можно использовать или не использовать в трансграничных расчетах.

При этом Моисеев признал, что вопрос «входа и выхода в фиат» вот-вот будет решаться, говорится в сообщении РБК Крипто. Затем эксперты должны определить минимальную инфраструктуру, которую необходимо построить России для осуществления таких платежей в криптовалюте.

Министерство финансов и Валютное управление согласовали проект закона о майнинге криптовалют, который юридически определит эту деятельность. Замминистра отметил, что вопрос о том, должны ли майнеры зачислять печатные цифровые монеты на кошельки в РФ или за границу, пока решается в пользу второго варианта.

Как вы думаете, легализует и отрегулирует ли Россия трансграничные криптоплатежи к концу года? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев, журналист из технически подкованной Восточной Европы, любит цитату Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, и более того, я есть». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.



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