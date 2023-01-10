Россия начнет работу над системой расчетов CBDC, пока действуют санкции

Сообщается, что Центральный банк России приступает к разработке системы трансграничных расчетов с использованием цифровой валюты центрального банка (CBDC) на фоне продолжающихся санкций в ответ на его вторжение в Украину.

Ожидается, что планы по дальнейшему использованию российского цифрового рубля появятся в первом квартале 2023 года, а 9 января центральный банк России рассмотрит две потенциальные модели трансграничных расчетов. Отчет Об этом сообщает местное СМИ Коммерсантъ.

В первой предложенной модели различные страны заключают отдельные двусторонние соглашения с Россией для координации своих систем CBDC.

Каждый договор гарантирует, что передача и обмен собственностью между странами осуществляется в соответствии с положениями договора.

Вторая, более сложная модель предлагает единую хаб-платформу для связи России с другими странами, используя общие протоколы и стандарты для платежей между подключенными странами.

Роман Прохоров, председатель правления Ассоциации финансовых инноваций (АФИ), отметил, что первая модель была проще в реализации, но менее перспективна для двусторонних отношений между странами.

Он считал, что другой вариант был более «продвинутым» и что можно было бы реализовать первоначальную двустороннюю систему с Китаем как наиболее вероятным партнером по его «технической и политической готовности».

В сентябрьских сообщениях говорилось, что Россия планировала использовать свой цифровой рубль. Расчеты с Китаем Где-то в 2023 году.

Однако другие считают, что на российскую драму CBDC будут влиять не технологии, а политика.

Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России, заявил, что введение цифрового рубля не изменит и не улучшит глобальную политическую ситуацию в России, а испытания платформы CBDC можно проводить только со странами, дружественными российскому правительству. . Технически готов.

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Ранее Банк России заявил, что изучает Сверните свой цифровой рубль К 2024 году все банки и кредитные учреждения будут подключены к платформе CBDC.

Россия столкнулась с растущим Финансовые и торговые барьеры Поскольку российско-украинская война обострилась в конце февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину.

Он пытается придумать способы избежать санкций, как центральный банк. Учитывая использование криптовалют «Только для поддержки внешней торговли» в стране.

Банк России и Минфин в сентябре договорились о норме, позволяющей россиянам Отправляйте трансграничные платежи Использует крипту.