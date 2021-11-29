Россия «невероятно безответственна» за запуск ракеты в космос Эксперименты с «1,5 тысячами обломков» | мир | Новости

Российское правительство создало смертоносную ракету, которая полностью уничтожит такую ​​страну, как Америка. Есть утверждения, что гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью 670 миль в час «невозможно остановить». После успешного испытания сверхзвуковой ракеты 18 ноября было проведено успешное испытание. Владимир Путин дал добро на крупное производство на сверхсекретном заводе под Москвой. Радио LBC Том Сворбрик поговорил с главой Британского космического агентства доктором Полом Бейтсом, чтобы обсудить запуск ракеты.

«Правительство Великобритании и космическое агентство являются его частью, и все правительство США заявило, насколько невероятно безответственно проводить это испытание», — заявил вчера утром LBC доктор Пол Бейтс. Он сказал, описывая реакцию западных правительств на недавние действия Путина. Описывая воздействие такого испытания на окружающую среду, он сказал: «Сейчас 1500 кусков космического мусора и новые куски космического мусора находятся в облаке на низкой околоземной орбите». «Он был относительно близок к плану космической станции, и поэтому космонавтам, в том числе российскому космонавту, пришлось укрыться». Доктор Бейтс завершил свою речь. Только что в: «Игра виноват!» Лейбористская партия Великобритании и Франции взорвалась из-за пересечения канала смерти

«Это подвергает опасности спутники, и это именно то, что мы пытаемся защитить», — продолжил доктор Бейтс. Подполковник Том Сворбрик спросил об очистке последней экспериментальной ракеты, поскольку осадки теперь находятся на околоземной орбите. Д-р Бейтс ответил: «Да, существует множество различных методов, и некоторые компании в Великобритании, такие как D-orbit, Astroscale делает именно это ». Подробнее:«Измельчите всю сделку! Бориса призвали отреагировать на скандал с Brexit, если ЕС откажется рухнуть

«Есть демонстрационные проекты, которые мы пытаемся согласовать, вы можете наверстать упущенное в сети, к которой вы можете подключиться, все эти технологии возможны. READ Россия считает, что Договор по космосу 1967 года применим к лунным ресурсам, говорит дипломат - Science & Space «Это одна из удивительных вещей в космосе, которую мы все время узнаем о правильных способах, в данном случае, безопасного захвата спутников и вывода их с орбиты». Доктор Бейтс заключил. Президент Владимир Путин приказал ВМФ России внедрить в следующем году ракету «Циркон». Путин хвастался своим последним мощным оружием, говоря, что оно «действительно не имеет аналогов … в мире». не скучай

Циркон будет создаваться на российских фрегатах, а позже и на подводных лодках в море. В прошлом месяце заместитель премьер-министра России Юрий Борисов заявил, что Россия победила страны Запада в гонке гиперзвуковых вооружений и что Россия полна решимости сохранить свое лидерство. «Мы продвинулись вперед именно в области гиперзвукового оружия и оружия, основанного на новых физических принципах», — сказал г-н Борисов. И заключил: «Теперь у нас есть серьезные преимущества в этом отношении перед ведущими странами Запада — и мы постараемся сохранить эту позицию».