Россия неожиданно заявила, что выводит войска с границы с Украиной

Россия внезапно объявила, что она выводит свои войска от границ Украины после нескольких недель напряженности.

Это произошло на следующий день после того, как Путин предупредил Запад не переходить «красную черту» России.

Мобилизация почти 100 000 российских солдат вдоль украинской границы вызвала опасения по поводу вторжения.

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В четверг Россия неожиданно объявила, что выводит свои войска от границ Украины, всего через день после того, как президент России Владимир Путин предупредил, что любой, кто угрожает безопасности России, «пожалеет об этом».

Мобилизация почти 100 000 российских военнослужащих за последние несколько недель вдоль восточной границы Украины и в Крыму, который Путин в одностороннем порядке аннексировал в 2014 году, вызвала опасения на Западе и вызвала опасения по поводу вторжения.

Но министр обороны России Сергей Шойгу заявил в четверг, что учения достигли своей цели, и приказал войскам вывести из региона на свои постоянные базы к 1 мая. Шойгу сказал: Согласно BBC News.

Однако в приказе также указывалось, что военнослужащие в едином полевом лагере примерно в 100 милях от восточной границы Украины оставляют там свою бронетехнику до осени. The New York Times сообщила.

Президент Украины Владимир Зеленский осторожно приветствовал это развитие событий.

«Сокращение сил на наших границах пропорционально снижает напряженность», – сказал Зеленский. Твитнуть. Он добавил, что Украина «всегда бдительна», но «приветствует любые шаги по сокращению военного присутствия» и «успокоению ситуации» на Донбассе – раздираемом войной восточном регионе, где Украина ведет войну против поддерживаемых Кремлем повстанцев с 2014 года. В результате конфликта погибло более 13 тысяч человек.

Массовое наращивание российских сил в последние недели произошло на фоне эскалации напряженности в отношениях с США и НАТО. В то время как западные страны выражали озабоченность по поводу мобилизации десятков тысяч российских военнослужащих на украинской границе, Россия заявила, что подкрепление войск является частью учений по обеспечению готовности в ответ на угрозы НАТО.

Военное командование и аналитики обычно интерпретировали эту мобилизацию как борьбу на мечах или попытку России показать, на что она способна в военном отношении. На прошлой неделе высший американский генерал в Европе заявил, что существует риск вторжения России в Украину “от низкого до среднего”, но добавил, что вероятность такого вторжения “начнет уменьшаться” в зависимости от того, “что направление, которое я вижу, является правильным. . ” прямо сейчас.”