Россия не видит шансов на продление украинской зерновой сделки

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в субботу, что Россия не видит возможности для продления Черноморской зерновой инициативы, которая способствовала безопасному экспорту украинского зерна.

«О каком-то окончательном решении тут говорить сложно, но могу сказать, что, судя де-факто по тому статусу-кво, который у нас сложился, у этой сделки нет шансов», — заявила Пескова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Между тем президент России Владимир Путин заявил африканским лидерам, что экспорт украинского зерна в рамках соглашения, гарантирующего его безопасный проход через Черное море, не помогает решить проблемы Африки с ростом мировых цен на продовольствие, поскольку только 3% приходится на беднейшие страны.

Путин сказал, что продовольственный кризис был вызван действиями западных стран, а не тем, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине.

Лидеры ЮАР, Сенегала, Египта, Замбии, Уганды, Республики Конго и Коморских островов встретились с Путиным в Константиновском государственном дворце XVIII века, надеясь выступить посредником в конфликте с Украиной после посещения Киева в пятницу.

В прошлом месяце Россия согласилась продлить сделку на два месяца, но заявила, что эта инициатива будет приостановлена, если не будет достигнуто соглашение об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в реализации Черноморской зерновой инициативы между Москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением России в Украину, крупнейшего в мире экспортера зерна.