Россия не исключает размещения военных на Кубе и в Венесуэле

Москва (AFP) – В четверг Россия подняла ставки в своем споре с Западом по Украине и расширению НАТО Когда высокопоставленный дипломат отказался исключить развертывание военных сил на Кубе и в Венесуэле в случае эскалации напряженности в отношениях с США.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что не может «подтвердить или исключить» возможность отправки Россией военных активов в Латинскую Америку, если Соединенные Штаты и их союзники не снизят свою военную активность на пороге России.

«Все зависит от работы наших американских коллег», — сказал министр в интервью российскому телеканалу RTVI, сославшись на предупреждение президента России Владимира Путина о том, что Москва может принять неуказанные «военно-технические меры», если США и их союзники потерпят неудачу. сделать это. удовлетворить его требования.

Рябков возглавил российскую делегацию на переговорах с США в понедельник. Переговоры в Женеве и связанная с ними встреча Россия-НАТО В Брюсселе в ответ на большое наращивание российских войск возле Украины Запад опасался, что это прелюдия к вторжению.

Россия, аннексировавшая украинский полуостров Крым в 2014 году, отрицает планы нападения на соседнюю страну. Кремль ответил на это предложение, обвинив НАТО в угрозе его территории и потребовав никогда не вступать в военный союз Украины. или любые другие бывшие советские государства в качестве новых членов.

На этой неделе Вашингтон и его союзники категорически отвергли эту просьбу как необоснованную, но делегации НАТО и России согласились оставить дверь открытой для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями и другим вопросам, направленным на снижение вероятности военных действий.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена отметил в четверг, что заявление Рябкова о Кубе и Венесуэле не изменило расчетов Вашингтона.

Мы не будем реагировать на угрозу. «Если Россия действительно начнет двигаться в этом направлении, мы будем решительно с этим бороться», — сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить текущие переговоры.

В прошлом месяце Рябков сравнил нынешнюю напряженность вокруг Украины с Карибским кризисом 1962 года, когда Советский Союз разместил ракеты против Кубы, а Соединенные Штаты ввели морскую блокаду острова.

Этот кризис закончился после того, как президент США Джон Ф. Кеннеди и советский лидер Никита Хрущев договорились, что Москва выведет свои ракеты в обмен на обещание Вашингтона не вторгаться на Кубу и не выводить американские ракеты из Турции.

Стремясь обуздать военную активность Запада в Восточной Европе, Путин заявил, что НАТО может использовать территорию Украины для размещения ракет, способных достичь Москвы всего за пять минут. Он предупредил, что Россия может получить аналогичный потенциал, разместив в нейтральных водах военные корабли, вооруженные новейшими гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».

Вскоре после своего первого избрания в 2000 году Путин приказал закрыть военный наблюдательный пункт, построенный Советским Союзом на Кубе, стремясь улучшить отношения с Вашингтоном. В последние годы Москва активизировала свои контакты с Кубой по мере эскалации напряженности в отношениях с США и их союзниками.

В декабре 2018 года Россия ненадолго отправила пару своих ядерных бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу, чтобы поддержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро в условиях давления Запада.

Рябков сказал, что отказ Соединенных Штатов и их союзников рассмотреть основное требование России о гарантиях против расширения НАТО на Украине и в других бывших советских странах затруднил обсуждение шагов по укреплению доверия, о которых, как заявляет Вашингтон, он готов вести переговоры.

Он сказал: «Соединенные Штаты хотят вести диалог по некоторым элементам ситуации с безопасностью… чтобы ослабить напряженность, а затем продолжить процесс геополитического и военного освоения новых территорий и сблизиться с Москвой». «Нам некуда возвращаться».

Рябков назвал развертывание и военные учения США и НАТО вблизи российской территории крайне дестабилизирующими. Он сказал, что американские стратегические бомбардировщики с ядерным потенциалом пролетели всего в 15 километрах от российской границы.

«Мы постоянно сталкиваемся с провокационным военным давлением, направленным на проверку нашей силы», — сказал он, добавив, что ему интересно, как отреагируют американцы, «если наши бомбардировщики будут летать в пределах 15 километров от какой-нибудь американской базы на восточном или западном побережье».

Эта дипломатия с высокими ставками состоялась на этой неделе, когда около 100 000 российских солдат были сосредоточены с танками и другим тяжелым вооружением у восточной границы Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг отверг призывы Запада вывести войска из районов, близких к Украине.

Он сказал: «НАТО трудно диктовать нам, куда мы должны перебрасывать наши вооруженные силы на территории России».

Песков сказал, что переговоры на этой неделе выявили «некоторые положительные моменты и нюансы», но назвал их в целом безуспешными.

«Начались разговоры с конкретными ответами по основным конкретным вопросам, которые были подняты, а по этим ключевым вопросам остались разногласия, что плохо», — сказал Песков на селекторном совещании с журналистами.

Он предупредил о полном разрыве американо-российских отношений, если будут предложены санкции Нацелены на Путина и других высокопоставленных гражданских и военных руководителей. Меры, предложенные сенатскими демократами, также будут направлены против ведущих финансовых учреждений России, если Москва введет войска в Украину.

Точно так же министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил предложенные санкции как отражение «высокомерия» США, добавив, что Москва ожидает письменного ответа на свои требования от США и НАТО на следующей неделе, чтобы рассмотреть дальнейшие шаги.

Напряженность, связанная с Украиной и требованиями России к Западу, снова обсуждалась на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене в четверг.

В своей инаугурационной речи министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, занявший пост нынешнего председателя ОБСЕ, отметил, что «риск войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет».

Напряженность вокруг Украины также стоит на повестке дня встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Бресте, Франция. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сказал, что «для Путина важно понять, что военные угрозы, игра, в которую он играет, то, как он пытается вернуть нас в самые мрачные дни холодной войны, совершенно неприемлемы».

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену для России». Боррелл сказал, что блок из 27 стран предоставляет 31 миллион евро (35,5 миллиона долларов) в качестве материально-технической помощи украинским военным и готовится отправить миссию, чтобы помочь стране противостоять кибератакам.

Россия захватила Крым после изгнания дружественного Москве украинского лидера, а в 2014 году поддержала сепаратистский мятеж на востоке Украины. Более 14 000 человек были убиты за почти восемь лет боевых действий между поддерживаемыми Россией повстанцами и украинскими войсками.

На вопрос, обеспокоен ли он возможной совместной конфронтацией, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал: «Абсолютно важно, чтобы продолжающийся диалог нашел способ снизить напряженность … чтобы избежать любой конфронтации, которая могла бы привести к катастрофе. для Европы и мира».

Комментируя возможность развертывания Россией своих военных сил на Кубе и в Венесуэле, Гутерриш сказал: «В недавнем прошлом мы стали свидетелями эскалации риторики. Нам нужно убедиться, что мы можем создать условия для мира и стабильности в Европе. .»

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Эмили Шульц сообщила из Вены. Лорн Кук в Брюсселе, Эдит М.