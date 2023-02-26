Россия не может игнорировать ядерный потенциал НАТО: Путин о выходе из СНВ

Президент России Владимир Путин заявил в интервью, которое транслировалось в воскресенье, что у России нет иного выбора, кроме как рассмотреть ядерный потенциал НАТО, и это оправдывает недавнюю приостановку Россией своего участия в новом договоре СНВ.

Как он неоднократно делал во время войны на Украине, Путин заявлял, что России угрожает существование, потому что, по его мнению, члены НАТО стремятся к стратегическому поражению страны. По российскому государственному телевидению он сказал, что комментарий «Нового СНВ» продиктован необходимостью обеспечить безопасность и стратегическую стабильность России.

Когда все ведущие страны НАТО заявили, что их главная цель — нанести нам стратегическое поражение (…), как можно в этих условиях игнорировать их ядерный потенциал? — сказал Путин.

Главной целью Путина при вторжении в Украину год назад было свести к минимуму то, что он считал угрозой безопасности России, и он иногда использовал это как оправдание угроз применения ядерного оружия в конфликте.

Путин объявил во вторник, что Москва приостановит свое участие в Новом договоре СНВ 2010 года, заявив, что Россия не может согласиться на инспекции США своих ядерных объектов в соответствии с соглашением, в то время как Вашингтон и его союзники по НАТО добиваются поражения России на Украине.

Президент России подтвердил, что Москва не вышла из соглашения полностью, а российский МИД заявил, что его страна будет соблюдать максимальные ограничения, предусмотренные договором о ядерном оружии, и продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет.

В интервью телеканалу «Россия 1», вышедшем в эфир в воскресенье, через два дня после годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину, Путин сказал, что, хотя страны НАТО не являются участниками договора, они стали его участниками. дискуссий по данному вопросу. , против чего Москва не возражает, тем более, что не может игнорировать ядерный потенциал НАТО.

Путин заявил, что Запад хочет уничтожить Россию, и эту мысль он неоднократно использовал для оправдания российской агрессии против Украины. Путин сказал, что у них одна цель: распустить бывший Советский Союз, и основная его часть — Российская Федерация.

Он утверждал, что если Западу удастся уничтожить Россию и установить контроль над ней, русский народ, возможно, не сможет выжить как единая нация. Будут москвичи, уральцы и прочие, говорил он о возможном раздроблении России. Он теоретизировал, что Запад может лишь частично принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, разделив страну на отдельные части.

Президент США Джо Байден ответил на обвинения Путина в речи во вторник в Польше.

США и страны Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Запад не планировал нападать на Россию, как сегодня заявил Путин. И миллионы граждан России, которые хотят только жить в мире с соседями, не враги.

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