Россия не может избежать катастрофического решения Путина вторгнуться в Украину

Война России на Украине продемонстрировала, что Кремль не уважает принципы международного права и неприкосновенность международных границ. Эта империалистическая внешняя политика может вскоре иметь неприятные последствия в самой России. Территориальная целостность России, кажется, все больше оспаривается многими внутренними республиками и регионами страны, а катастрофическое вторжение в Украину стало катализатором имперского упадка.

Моя новая книга, Несостоявшееся государство: Путеводитель по упадку России, утверждает, что Российская Федерация не могла преобразоваться в национальное государство, гражданское государство или стабильное имперское государство. Надвигающийся распад Российской Федерации вслед за распадом Советского Союза в конце 1980-х и начале 1990-х годов и распадом Советского Союза в Восточной Европе станет третьим этапом упадка империи.

Многие в России экономический, Население, а социальная нестабильность усугубляется сочетанием факторов, включая чрезмерную зависимость от экспорта ископаемого топлива, сокращение экономики и усиление региональных и этнических конфликтов. С февраля 2022 года полномасштабное вторжение России в Украину ускорило процесс распада государства, не достигнув целей Кремля, при этом увеличивая военные потери и нанося все больший ущерб международным санкциям.

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Хотя Конституция России 1993 года определяет страну как федерацию, на самом деле это централизованная неоимпериалистическая структура. Это правительство приближается к концу цикла, в котором политическая ситуация становится все более нестабильной. После распада Советского Союза стало очевидным несколько одновременных кризисов, в том числе неспособность правительства обеспечить устойчивый экономический рост, углубляющиеся разногласия между Москвой и федеральными территориями, а также военная неудача или неопределенный тупик на Украине.

Российская Федерация стоит перед экзистенциальной дилеммой, в которой антилиберализм не имеет статус-кво, чтобы заменить режим. Без политического плюрализма, экономических реформ и региональной автономии федерализм будет становиться все более неуправляемым. Однако даже в случае проведения демократических реформ многие регионы могут воспользоваться возможностью отделения. Потенциал насильственного конфликта может уменьшиться во время формальной реформы, в то время как потенциал насильственного конфликта значительно возрастет, если реформы застопорятся на неопределенный срок.

По мере того, как страна движется к беспорядкам, существующая федеральная система будет считаться неподходящей для расширяющихся слоев населения. Спектр внутренних сценариев, в том числе усиление внутренней борьбы за власть, эскалация конфликтов между Кремлем и региональными властями, а также ослабление централизованного контроля во многих частях страны, будут затем подталкивать страну к фрагментации.

Движение к отделению любой из 22 нерусских республик вызовет аналогичные требования о самоопределении во многих регионах с этническим русским большинством. Это значительно ослабило бы центр и уменьшило вероятность сохранения автократического государства. Поучительно, когда в начале 1990-х Советский Союз начал разваливаться, 40% большинства российских регионов стремились к большей автономии, а некоторые двигались к суверенитету, подобному национальным республикам. Сепаратистские движения часто начинаются с требований экономической децентрализации, а затем усиливаются в ответ на действия центрального правительства с растущими элитными и общественными устремлениями.

События Центра Евразия

Общественное одобрение и выживание режима при Путине основаны на сочетании агрессивной внешней политики, милитаризма, антизападной пропаганды и качества жизни. Но неудавшаяся и дорогостоящая война на Украине усугубит социальное и региональное недовольство независимо от кремлевской пропаганды.

Беспорядки во многих республиках и регионах вызваны накопившимися обидами, такими как резкий рост уровня бедности, резкое социально-экономическое неравенство, сокращение финансирования со стороны центрального правительства, местная инфраструктура, экологические катастрофы, снижение качества услуг общественного здравоохранения, коррупция в секторе здравоохранения и крах. Центральное принятие решений. Москва будет все больше восприниматься как эксплуататорский колониальный мегаполис.

В ближайшие годы Российская Федерация может снова пережить советский или югославский коллапс, или их комбинацию. Хотя некоторые республики могут относительно выйти из состава России, между центром и некоторыми федеральными округами могут возникнуть открытые конфликты. Москва последовала примеру Сербии в 1990-х годах, мобилизовав этнических русских и отделив этнически однородные территории от мятежных республик, изгнав при этом нерусских, что ускорило распад имперского государства.

Некоторые национальные республики с сокращающимся этническим русским населением могут стремиться к полной независимости и государственности, в том числе на Северном Кавказе и Среднем Поволжье. Многие районы Сибири, Урала и Дальнего Востока с преобладанием русских извлекают выгоду из суверенитета и контроля над местными ресурсами, такими как ископаемое топливо, металлы и драгоценные минералы.

По мере того, как Россия приближается к эскалации внутреннего кризиса, перед НАТО стоит неотложная задача справиться с межрегиональным воздействием нарастающих беспорядков. По мере того, как Россия движется к распаду, НАТО должна подготовить своих членов к любым конфликтам или региональным вторжениям.

Имея это в виду, западные правительства должны одновременно заявить о поддержке демократии и федерализма в России и права республик и регионов на определение своего суверенитета и государственности. Это поможет воодушевить граждан, продемонстрировав, что они не изолированы на мировой арене. По мере развития этого процесса следует развивать связи с развивающимися странами и проводить тесную интеграцию со всеми соседями России, непосредственно затронутыми распадом последней имперской структуры Европы.

Януш Бугайски — старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, округ Колумбия. Его новая книга, Несостоявшееся государство: Путеводитель по упадку России, только что был выпущен. Есть украинский перевод arc.ua Киев в октябре.

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На фото: Президент России Владимир Путин на военном параде в честь Дня Победы в центре Москвы. 9 мая 2021 г. (Sputnik/Кремль через REUTERS)