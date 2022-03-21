Россия не оставила американского астронавта в космосе

На видео Российского космического агентства показан сценарий, в котором космонавты покидают американского космонавта в космосе. Но этого не произошло.

Напряженность в отношениях между Россией и США обострилась после российского вторжения в Украину в конце февраля. Несмотря на эту напряженность, российские и американские космонавты продолжают совместную работу на борту Международной космической станции.

Устойчивость этого сотрудничества недавно была поставлена ​​под сомнение. Вирусные твиты Утверждение, что Россия угрожала бросить американского астронавта на Международной космической станции.

Сандра отправила команде VERIFY вопрос, в котором спрашивала, правда ли, что «американский астронавт в космосе был или останется позади».

вопрос

Оставила ли Россия американского астронавта в космосе?

Источники

НАСА

РоскосмосРоссийское космическое агентство

видео Создано Роскосмосом и предоставлено РИА Новости, российским государственным информационным агентством.

Кэти Людерспионер программы пилотируемых космических полетов НАСА.

Дмитрий Рогозингенеральный директор Роскосмоса

ответ

Нет, американский астронавт Россию в космос не оставлял. Нынешний экипаж покидает Международную космическую станцию ​​30 марта, и в настоящее время нет планов оставлять кого-либо позади.

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5 марта РИА Новости, российская государственная информационная сеть, сообщила, Опубликовать видео Для ее канала в Telegram, который, по ее словам, создан российским космическим агентством «Роскосмос». РИА Новости сообщило, что видео «в шутку» изображает выход России из программы Международной космической станции (МКС).

в видеоРоссийские космонавты прощаются с Марком Ванде Хи, американским астронавтом на космической станции, прежде чем отделить российскую часть космической станции и уйти.

Но ничего этого на самом деле не произошло. Космическая станция все еще цела, и ни НАСА, ни Российское космическое агентство (Роскосмос) не предположили, что их сотрудничество на время прекращается. READ Греции нужно оглянуться на свое славное прошлое эпохи Возрождения

«Мы не получаем никаких указаний на рабочем уровне о том, что наши коллеги не заинтересованы в продолжении работы Международной космической станции», — заявила Кэти Людерс, руководитель программы пилотируемых космических полетов НАСА. 28 февраля — Брифинг для прессы. «Мы как команда работаем так же, как работали три недели назад».

а Блог НАСА Сообщение от 14 марта содержало обновленную информацию об исследовании, проведенном русскими на борту космической станции, указав, что они все еще находятся на Международной космической станции. В заявлении для VERIFY представитель НАСА подтвердил, что никаких изменений или изменений в партнерстве между двумя странами не планировалось.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «истеричным» предложение России оставить американского космонавта на космической станции. последняя телеграмма Само собой 11 марта.

Нынешний экипаж космической станции, называемый Экспедиция 66, состоящая из двух россиян, четырех американцев и одного немца. Экипаж вместе прибыл на космическую станцию ​​в октябре и отправится в конце марта. Ванде Хей, американский астронавт на видео, теперь является рекордсменом по количеству дней подряд в космосе. НАСА говорит.

Видео вызвало обеспокоенность отчасти потому, что космическая станция потеряет способность функционировать, если Россия отделит свою часть космической станции, как показано на видео. Хотя 15 стран обеспечивают поддержку Международной космической станции, Соединенные Штаты и Россия владеют и эксплуатируют две составные части Международной космической станции, как это предусмотрено в Соглашение 1998 г. Что добавило Россию в программу космической станции за ее опыт в этой области.

Об этом говорится в сообщении НАСА. IS . Страница часто задаваемых вопросов. Попытки разделить орбитальный сегмент США и российский сегмент столкнутся со значительными проблемами логистики и безопасности из-за множества внешних и внутренних коммуникаций, необходимости контролировать положение и высоту космического корабля, а также взаимозависимости от программного обеспечения. READ Спутники Starlink и OneWeb готовы к запуску по обе стороны земного шара - Spaceflight Now

В настоящее время космическая станция продолжает работать, поэтому российский и американский сегменты остаются связанными между собой.

Планируется, что все астронавты на борту космической станции отправятся в точку А. Российский космический корабльИ Союз МС-19который в настоящее время пристыкован к космической станции, 30 марта.