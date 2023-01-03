Россия не планирует заканчивать войну, возобновлять наступательные операции в 2023 году — разведка

Россия не планирует заканчивать войну и продолжит наступательные действия на фронте в 2023 году.

Как сообщает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. телеграммаОб этом сообщает представитель Главного разведывательного управления Минздрава Андрей Черняк.

«По данным военной разведки Украины, россияне попытаются продолжить наступательные операции [this] Год. Они не смогли достичь своей цели ни в одной области. Они понимают, что проиграют, но заканчивать войну не планируют. Мы рассматриваем возможность их одновременной атаки с севера или востока. Такие действия противника ожидаемы и наши войска к этому готовы», — сказал он.

По словам Черняка, россияне попытаются провести сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако, по его мнению, они не могли форсировать Днепр, чтобы отбить Херсон.

«По данным военной разведки Украины, в ближайшие четыре-пять месяцев российская армия может потерять 70 тысяч человек. И руководство страны-оккупанта готово к таким потерям», — сказал Черняк.

С 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года силы обороны Украины уничтожили около 108 190 российских военнослужащих, в том числе 750 оккупантов 2 января.

Фото: АООС