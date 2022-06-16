Россия не поехала с игроками Кубка Стэнли в разгар войны на Украине

ДЕНВЕР – Когда этим летом Кубок Стэнли путешествует по миру, чтобы провести день с каждым членом организации чемпионата, он не поедет в Россию.
Представители НХЛ заявили, что как российским, так и белорусским игрокам на «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» пришлось ждать неопределенное время, прежде чем у них появился шанс забрать трофей домой.
«Этим летом трофей не отправится ни в Россию, ни в Беларусь», — заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли на пресс-конференции перед первым матчем финала Кубка Стэнли. «В этом смысле мы можем быть в долгу перед кубковой поездкой в будущем. Это может произойти как эпидемия, но этим летом этого не произойдет».
Россия становится все более изолированной от западного мира с момента оккупации Украины в феврале, и продолжающаяся война оказывает влияние на всю игру.
Все трое игроков «Тампа-Бэй» — россияне: звездный форвард Никита Кучеров, голдман Андрей Василевский, MVP плей-офф 2021 года и защитник Михаил Черкачев. Вингер «Колорадо» Валери Ничушкин, также из России, подтвердила, что уроженка страны намерена выиграть трофей в этом году.
В другом деле, касающемся России, комиссар НХЛ Гэри Бедман заявил, что лига не издавала приказа, запрещающего клубам выбирать российских или белорусских игроков на предстоящих драфтах НХЛ.
«Как и каждый год, они будут полностью доступны для выбора», — сказал он.
Кто выиграет Кубок Стэнли?Колорадо Эвеланш или Тампа Бэй Лайтнинг?
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Дейли, однако, сказал, что, по его мнению, эти игроки могут увидеть, как выигрывают их драфтовые акции.
«Будет ли для меня удивительным, если кто-то поскользнется, основываясь на плане того, куда они отправятся, исходя из невозможности получить к ним доступ? Возможно», — сказал он.
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