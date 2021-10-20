Россия не рассчитывает в ближайшее время сбалансировать газовую ситуацию в Европе – Новак – Бизнес и экономика

Москва, 20 октября. Вице-премьер России Александр Новак заявил во время встречи президента Владимира Путина с членами правительства, что Россия не ожидает улучшения баланса спроса и предложения на европейском рынке газа в краткосрочной перспективе.

Он сказал: «Складывающаяся ситуация вызывает беспокойство. Пока, к сожалению, мы не видим, чтобы баланс спроса и предложения в Европе в ближайшем будущем уравновесился».

Новак указал, что ситуация будет зависеть от осенне-зимнего периода и уровня температур, а также от уровня спроса на газ в Европе и на других рынках. «Конечно, это вызывает беспокойство, особенно в отраслях, которые влияют на производство товаров первой необходимости и продуктов питания», – добавил он.

Кроме того, Новак отметил, что энергетический кризис в Европейском союзе вызывает дефицит электроэнергии в отрасли. Он пояснил, что «горнодобывающие компании, которые в значительной степени используют электроэнергию в своей работе, также приостанавливают свою деятельность. Например, крупный производитель цинка из Бельгии сократил производство на 50% на своих трех заводах в Нидерландах и Франции».

Новак добавил, что ситуация на рынке газа по-прежнему остается тяжелой, поскольку мировые цены на газ с начала 2021 года выросли в 3,5 раза. «Ситуация на рынке газа остается очень напряженной, в первую очередь из-за того, что цены все еще находятся на достаточно низком уровне. высокий уровень. Цены в Европе колеблются от 1000 до 1100 долларов. [per 1,000 cubic meters]В Азиатско-Тихоокеанском регионе – около 1200 долларов за тысячу кубометров газа с надбавкой.

Новак добавил, что Россия при этом ожидает значительного увеличения спроса на газ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 2021 году, в частности в Китае – на 17%, в Южной Корее – на 18%. В целом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ожидается рост спроса на газ на 7-8%.

Кризис европейской газовой промышленности разразился этой осенью, когда спотовые цены на газ начали расти, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров и приблизившись к 2000 долларам за тысячу кубометров. Наблюдатели считают, что кризису способствовало несколько причин. Одна из них – взрывной рост спроса на газ в Азии, который привел к росту цен на азиатских рынках и привлечению предложения с европейского направления. Ситуация усугубляется тем, что доля Европы в ветроэнергетике снизилась. Однако основной причиной высокой волатильности на рынке газа был низкий объем газа в хранилищах.