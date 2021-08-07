Россия не сажает американского инвестора в тюрьму, а предупреждает

В пятницу российский суд приговорил американского бизнесмена, одного из самых известных иностранных инвесторов страны, к пяти с половиной годам лишения свободы условно в исправительной колонии по обвинению в хищении, что ограничивает способность России привлечь иностранные инвестиции.
Условный приговор для бизнесмена Майкла Калви, основателя Baring Vostok, частной инвестиционной компании с оборотом в 3,7 миллиарда долларов, означает, что он не будет проводить время в безжалостной российской исправительной колонии за ГУЛАГами, если она не будет нарушена. Условия условно-досрочного освобождения.
Однако Кальви и шесть сообвиняемых по делу должны были ограничить иностранные интересы в ведении бизнеса в России, где прямые иностранные инвестиции уже осложняются слабыми правами собственности. и западные санкции.
Это решение было сочтено более важным для руководителей бизнеса, потому что г-н Калви последовательно выступал за инвестирование в Россию, несмотря на ухудшение отношений с Западом, несмотря на то, что многие компании ушли из страны.
53-летний г-н Калви основал Baring Vostok в 1990-х годах, вскоре после краха коммунизма, с целью привлечь инвесторов в новую капиталистическую экономику России. За 27 лет работы компания привлекла миллиарды долларов в виде частного капитала для российских компаний, таких как Яндекс, поисковая система, которая на местном уровне конкурирует с Google, и Ozon, интернет-магазин розничной торговли.
Другие обвиняемые, в том числе Филипп Дельбаль, гражданин Франции и руководитель Baring Vostok, получили аналогичные условные сроки в российской пенитенциарной системе.
Дело возникло в результате коммерческого спора с акционерами Сибирского банка.
Обвинение Она сказала Г-н Калви и другие руководители вывели из своего фонда 2,5 миллиарда рублей (около 34 миллионов долларов), убедив акционеров банка «Восточный» принять долю в другой компании по завышенной цене.
В свою защиту г-н Калви сказал, что акционеры банка имели полный доступ к информации о стоимости акций, когда они принимали их вместо погашения ссуды, и, более того, дело должно было рассматриваться коммерческим арбитражем.
«Я приехал в Россию и остался здесь, потому что я полюбил эту страну с самого начала и считаю, что у России есть потенциал стать одним из ведущих мировых инвестиционных рынков», – сказал г-н Калви в заключительном заявлении во время судебного разбирательства в прошлом месяце.
«Я убедил инвесторов разделить мою уверенность в будущем России», – сказал он. «Даже после 2014 года, когда геополитический климат ухудшился и против России были введены санкции, я продолжал защищать имидж России как привлекательной для бизнеса и инвестиций страны».
Усилия г-на Калви по инвестированию продолжаются, несмотря на два десятилетия правительственных поглощений, девальвацию рубля и политические аресты, включая арест Сергея Л. Ф. Браудер.
Самый богатый человек России Михаил Б. Ходорковский, основатель нефтяной компании, был дважды осужден и приговорен к длительным срокам заключения в колониях общего режима.
Здесь суровые условия. А в одной из тюрем г-на Ходорковского ударили самодельным ножом в лицо. Надзиратель сказал, что другой заключенный занимается нежелательными сексуальными домогательствами, что г-н Ходорковский отрицает.
Инвестиционная компания г-на Калви сосредоточилась на развивающихся интернет-компаниях и розничных компаниях, которые извлекали выгоду из богатства, создаваемого нефтяной промышленностью, и добивались успеха в обслуживании формирующегося среднего класса страны.
Арест и задержание г-на Калви и его коллег в 2019 году вызвали опасения, что руководители других американских компаний могут быть арестованы в обстановке натянутых отношений с Соединенными Штатами. Семь руководителей были осуждены российским судом в четверг и приговорены к приговору в пятницу.
Даже находясь под стражей, г-н Калви продолжал высказываться в пользу дела об инвестициях в Россию, зачитывая заявления на этот счет на слушаниях из стеклянной коробки, похожей на аквариум, в которой содержатся обвиняемые в российских судах.
Российский торговый омбудсмен заявил, что российские предприниматели часто становятся объектами вымогательства и скрытых схем кражи активов. Обычное дело – аресты. Сегодня примерно каждый десятый заключенный в российских криминальных колониях – это белые воротнички.
Экономисты отмечают, что доходы правительства от экспорта таких товаров, как нефть и природный газ, которые текут независимо от того, что российские суды делают внутри страны, оставили его в значительной степени безразличным к инвестиционному климату страны. Независимая судебная система, которая помогла бы инвесторам, также могла бы ослабить контроль над политической оппозицией.
«Россия находится в ситуации, которую можно назвать инвестиционной остановкой», – заявила в интервью Наталья Акиндинова, научный сотрудник Высшей школы экономики.