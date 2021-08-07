Россия не сажает американского инвестора в тюрьму, а предупреждает

В пятницу российский суд приговорил американского бизнесмена, одного из самых известных иностранных инвесторов страны, к пяти с половиной годам лишения свободы условно в исправительной колонии по обвинению в хищении, что ограничивает способность России привлечь иностранные инвестиции.

Условный приговор для бизнесмена Майкла Калви, основателя Baring Vostok, частной инвестиционной компании с оборотом в 3,7 миллиарда долларов, означает, что он не будет проводить время в безжалостной российской исправительной колонии за ГУЛАГами, если она не будет нарушена. Условия условно-досрочного освобождения.

Однако Кальви и шесть сообвиняемых по делу должны были ограничить иностранные интересы в ведении бизнеса в России, где прямые иностранные инвестиции уже осложняются слабыми правами собственности. и западные санкции.

Это решение было сочтено более важным для руководителей бизнеса, потому что г-н Калви последовательно выступал за инвестирование в Россию, несмотря на ухудшение отношений с Западом, несмотря на то, что многие компании ушли из страны.