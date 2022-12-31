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Россия не шлёт сезонных поздравлений «недружественным» странам

31 декабря, 2022
Vsevolod Egorov

Президент России Владимир Путин отошел от традиции посылать сезонные поздравления странам, выступающим против военных операций его страны на Украине, подчеркнув конфликт с Западом.

Администрация президента России передала рождественские и новогодние пожелания Путина главам иностранных государств и правительств в пятницу.

Среди глав государств, получивших его поздравления, были бывшие советские республики, страны Ближнего Востока и Латинской Америки, Китай и Индия.

За исключением Венгрии и Сербии, США и страны Европы в этом году не получали его посланий, поскольку он свободно занимается отношениями с Россией.

В прошлом году Путин направил поздравление с началом сезона президенту США Джо Байдену, лидерам Великобритании, Франции и Германии и премьер-министру Японии Кисида Фумио, сообщило правительство России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Путин не будет посылать поздравления странам, не поддерживающим Россию.

Между тем в четверг и пятницу Россия продолжала обстреливать Украину беспилотниками и ракетами, нацеливаясь на ее инфраструктуру в столице Киеве и других местах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на сбитые беспилотники, падающие обломки повредили здания.

Министерство обороны России заявило в пятницу, что его войска нанесли крупномасштабные удары по системам военного управления Украины и объектам электроснабжения, поддерживающим оборонный сектор.

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