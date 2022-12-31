Россия не шлёт сезонных поздравлений «недружественным» странам

Президент России Владимир Путин отошел от традиции посылать сезонные поздравления странам, выступающим против военных операций его страны на Украине, подчеркнув конфликт с Западом.

Администрация президента России передала рождественские и новогодние пожелания Путина главам иностранных государств и правительств в пятницу.

Среди глав государств, получивших его поздравления, были бывшие советские республики, страны Ближнего Востока и Латинской Америки, Китай и Индия.

За исключением Венгрии и Сербии, США и страны Европы в этом году не получали его посланий, поскольку он свободно занимается отношениями с Россией.

В прошлом году Путин направил поздравление с началом сезона президенту США Джо Байдену, лидерам Великобритании, Франции и Германии и премьер-министру Японии Кисида Фумио, сообщило правительство России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Путин не будет посылать поздравления странам, не поддерживающим Россию.

Между тем в четверг и пятницу Россия продолжала обстреливать Украину беспилотниками и ракетами, нацеливаясь на ее инфраструктуру в столице Киеве и других местах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, несмотря на сбитые беспилотники, падающие обломки повредили здания.

Министерство обороны России заявило в пятницу, что его войска нанесли крупномасштабные удары по системам военного управления Украины и объектам электроснабжения, поддерживающим оборонный сектор.