Россия никогда не возвращает военнопленных напрямую их семьям

Российская сторона не передала ни одного военнопленного напрямую их родственникам, а те, кто посмеют вести такие переговоры, рискуют попасть в плен.

это один шаг Отчет Координационный штаб по обмену военнопленными, сообщил Укринформ по итогам встречи с семьями пленных военнослужащих батальона «Айдар».

В штабе сообщили, что группе удалось осуществить обмен военнопленными, обвиняемыми или осужденными в России. В то же время оккупационное правительство не предоставило никакой информации о расследовании в отношении конкретных лиц. Большая часть информации поступает в основном от людей, освободившихся из мест лишения свободы.

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Представитель штаба подчеркнул, что информация СМИ о каком-либо конкретном деле военнопленных не помогает переговорному процессу. Например, в прессе освещалась попытка обмена 140 охранниками 31 декабря без участия военнопленных.

Примечательно, что на встрече также обсуждалась возможность вовлечения самих семей в конфликтные переговоры.

«Россия не выдает военнопленных напрямую родственникам. Кроме того, есть риск, что поймают самих родственников. Большая проблема с репатриацией гражданского населения», — заявил Александр Кононенко в аппарате омбудсмена.

В Координационном штабе напомнили, что Украина работает над освобождением всех захваченных Россией граждан.

Как ранее сообщал Укринформ, в прошлом году из российских тюрем были освобождены 1596 человек — военных и гражданских лиц.