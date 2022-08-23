Владимир Исашенков | Служба новостей

Россия быстро взяла на себя вину, заявив в понедельник, что украинская разведка несет ответственность за взрыв автомобиля, в результате которого в минувшие выходные погибла дочь видного российского правого политического мыслителя. Украина отрицала свою причастность.

Дарья Дугина, 29-летняя комментатор, работающая на российском националистическом телеканале, погибла, когда в субботу вечером в ее внедорожнике взорвалось дистанционно управляемое взрывное устройство, когда она ехала по пригороду Москвы, разорвав машину на части и убить ее. . Сразу заявили власти.

Ее отец, Александр Дугин, философ, писатель и политический теоретик, который решительно поддерживает решение президента России Владимира Путина об отправке войск в Украину, считался намеченной целью. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что внедорожник принадлежал Дугину и что он в последний момент решил воспользоваться другим транспортным средством.

Федеральная служба безопасности России, преемница КГБ, заявила, что убийство Дугиной было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами».

ФСБ заявила, что убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем скрылась в Эстонии.

Генеральная прокуратура Эстонии сообщила в распространенном Балтийскими службами новостей заявлении, что «не получала никаких запросов или запросов от российских властей по этому поводу».

Федеральное агентство безопасности сообщило, что Вовк приехала в Россию в июле со своей 12-летней дочерью и сняла квартиру в доме Догиной, чтобы прикрывать ее. Она сказала, что Вовк и ее дочь были на национальном празднике, на котором присутствовали Дугин и его дочь, незадолго до убийства.

Агентство опубликовало видео подозреваемого с камер наблюдения на погранпереходах и на подъезде к многоквартирному дому в Москве.

ФСБ заявила, что Вовк использовал номерной знак поддерживаемой Россией сепаратистской Донецкой области для въезда в Россию и казахстанский номер в Москве, прежде чем перейти на украинский номер для въезда в Эстонию.

Советник президента Украины Михаил Подоляк отрицал причастность Украины к взрыву. В своем твите он отверг обвинения ФСБ как часть борьбы между российскими спецслужбами.

В письме с соболезнованиями Дугину и его жене Путин осудил «жестокое и вероломное» убийство, добавив, что Дужина «верно служила народу и Родине, продемонстрировав своими действиями, что значит быть патриотом России». Дугина была посмертно награждена орденом Мужества, одной из высших медалей России.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что убийство Дугиной отражает опору Киева на «терроризм как инструмент своей преступной идеологии».

В заявлении Дугин назвал свою дочь «восходящей звездой», которую «вероломно убили враги России».

«Наши сердца жаждут не только мести и реванша. Это было бы слишком легкомысленно, не в стиле России, — писал Дугин. — Нам нужна только победа».

Взрыв автомобиля, необычный для Москвы со времен партизанских войн бурных 1990-х годов, вызвал призывы российских националистов ответить усиленными ударами по Украине.

Сергей Марков, прокремлевский политолог, утверждает, что виновные в убийстве Дугиной, возможно, надеялись спровоцировать раскол между российской элитой, выступающей за политическое урегулирование с целью прекращения боевых действий на Украине, и сторонниками более жестких военных действий.

Дугин, которого некоторые на Западе называют «Путинским Разумом» и «Распутиным Путиным», был ведущим сторонником концепции «русского мира», духовной и политической идеологии, которая подчеркивала традиционные ценности, восстанавливая глобальное влияние и единство России. Для всех этнических русских по всему миру.

Дугин способствовал продвижению концепции «Новороссии» или «Новой России», которую Россия использовала для оправдания своей аннексии в 2014 году украинского полуострова Крым и своей поддержки сепаратистских повстанцев на востоке Украины. Он призвал Кремль активизировать свои операции в Украине.

Дугин также укреплял авторитарное руководство России и с презрением отзывался о либеральных западных ценностях. Он попал под санкции США и Евросоюза.

Аналогичные мнения высказывала и его дочь, выступавшая комментатором на телеканале «Царьград», главным редактором которого был Дугин.

В марте Соединенные Штаты наложили санкции на саму Дугину за ее работу в качестве главного редактора United World International, сайта, который Вашингтон назвал источником дезинформации.

Выступая на российском телевидении на прошлой неделе, Дугина назвала Америку «сообществом зомби», где люди выступают против России, но не могут найти ее на карте.