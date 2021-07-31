Россия обвиняет аварию на космической станции в провале программ

В пятницу российский космический чиновник обвинил недавно установленную научную лабораторию в проблеме с программным обеспечением, которая ненадолго нарушила работу Международной космической станции.

В четверг космическая станция потеряла контроль над своим направлением на 47 минут, когда российская научная лаборатория “Наука” случайно произвела толчок через несколько часов после стыковки, вывести орбитальный комплекс из его нормальной конфигурации. Расположение станции имеет ключевое значение для получения энергии от солнечных панелей и для связи с группами космической поддержки на Земле. Связь космической станции с наземными диспетчерами также дважды прерывалась на несколько минут в четверг.

Владимир Соловьев, летный директор российского отделения космической станции, обвинил в аварии “провал краткосрочных программ”. В заявлении российского космического агентства Роскосмоса Соловьев сказал, что из-за сбоя был ошибочно исполнен прямой приказ по эксплуатации двигателей лаборатории.

Он добавил, что аварию «быстро отразила двигательная установка» другого российского компонента станции, и «в настоящее время станция движется в обычном направлении», и все ее системы «работают нормально».

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что, возможно, дело в «человеческом факторе».

«Была такая эйфория (после того, как« Ядер »успешно состыковался с космической станцией), люди несколько расслабились», – сказал Рогозин в радиоинтервью в пятницу. «Возможно, один из операторов не учел, что система управления массой продолжит настраиваться в космосе. Я установил момент через три часа (стыковка) и запустил двигатели».

В четверг НАСА сообщило, что в результате аварии станция сместилась на 45 градусов из ее положения, примерно на одну восьмую полного круга, но комплекс никогда не вращался, и не было непосредственных повреждений или опасности для экипажа.

В результате аварии НАСА отложило повторный испытательный полет капсулы экипажа Боинга, который был запланирован на полдень в пятницу из Флориды. Это будет вторая попытка Boeing достичь станции высотой 250 миль до того, как посадить на борт астронавтов. Программные проблемы не прошли первый тест.

Российская 22-тонная лаборатория “Наука” прибыла с задержкой в ​​ранее в четверг, через восемь дней после запуска с российского космодрома в Байконуре, Казахстан.

Запуск Naoka, который предоставит больше места для научных экспериментов и места для экипажа, неоднократно откладывался из-за технических проблем. Первоначально планировалось, что он повысится в 2007 году.

В 2013 году специалисты обнаружили загрязнение топливной системы, что привело к долгой и дорогостоящей замене. Другие системы Наука также подверглись обновлению или капитальному ремонту.

«Наука» длиной 43 фута стала первой новой кабиной для российской части форпоста с 2010 года. В понедельник одна из старых российских единиц, кабина для выхода в открытый космос «Пирс», была отделена от станции, чтобы освободить место для новой лаборатории.

Науке потребуется несколько маневров, в том числе 11 выходов в открытый космос, которые начнутся в начале сентября, чтобы подготовить ее к работе.

По словам Соловьева, в пятницу на «Ноке» команда занималась выравниванием давления и планировала открыть люк для лаборатории позже в тот же день.

В настоящее время космической станцией управляют астронавты НАСА Марк Ванде Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур. Олег Новицкий и Петр Добров из российской космической компании Роскосмос; Японское агентство аэрокосмических исследований, астронавт Акихико Хошиед; и европейский астронавт Томас Биске.

В 1998 году в России была запущена первая кабина станции, «Заря», за которой в 2000 году последовали еще одна большая, «Звезда», и три меньших блока в последующие годы. Последний из них, Рассвет, прибыл на станцию ​​в 2010 году.