Россия обвиняет Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном | политические новости

В последние несколько месяцев отношения между Россией и Арменией были полны напряженности из-за спорного Нагорно-Карабахского региона.

Россия обвинила Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном по спорному Нагорному Карабаху.

В течение нескольких месяцев бывшие советские республики Армения и Азербайджан пытались заключить мирное соглашение по спорному региону Южного Кавказа.

Нагорный Карабах международно признан частью Азербайджана, но населен в основном этническими армянами. Конфликт между двумя соседями по региону начался в начале 20 века и дважды перерастал в войну, последний раз в 2020 году.

Москва в четверг обвинила Армению в том, что она срывает мирные переговоры, и попросила Ереван вернуться за стол переговоров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Трудно оценивать позицию Еревана, когда официальные заявления существенно расходятся».

Он сказал, что решение Армении отказаться от запланированных в декабре мирных переговоров в Москве «помешало нам обсудить мирное соглашение».

«Если наши армянские партнеры действительно заинтересованы в решении этих проблем, … вместо того, чтобы заниматься образованием, необходимо продолжать совместную работу», — сказала Захарова.

Растущее напряжение

В течение последнего месяца граждане Азербайджана, называющие себя экологами, протестовали вдоль Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах и Армению. Ереван назвал этот шаг блокадой, санкционированной правительством Азербайджана.

Баку заявляет, что у группы есть обоснованные опасения по поводу предполагаемых незаконных проектов по добыче полезных ископаемых в Армении, и отрицает, что регион заблокирован.

Этот вопрос обострил отношения между союзниками Арменией и Россией. Ереван неоднократно критиковал российских миротворцев, дислоцированных в Лачинском коридоре с 2020 года для обеспечения свободного передвижения. Армения заявила, что сделала недостаточно для подавления беспорядков. Но Москва говорит, что делает все возможное.

Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует ее безопасность, но и представляет угрозу безопасности Армении».

В тот же день Армения объявила, что не будет проводить военные учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемого Россией альянса постсоветских государств.

«Нелогично проводить учения CTSO на территории Армении», — сказал Пашинян.

Несмотря на отмену учений, Кремль заявил, что Ереван является «близким союзником», и планировал попросить Армению разъяснить свою позицию.