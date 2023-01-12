Россия обвиняет Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном | политические новости

В последние несколько месяцев отношения между Россией и Арменией были полны напряженности из-за спорного Нагорно-Карабахского региона.
Россия обвинила Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном по спорному Нагорному Карабаху.
В течение нескольких месяцев бывшие советские республики Армения и Азербайджан пытались заключить мирное соглашение по спорному региону Южного Кавказа.
Нагорный Карабах международно признан частью Азербайджана, но населен в основном этническими армянами. Конфликт между двумя соседями по региону начался в начале 20 века и дважды перерастал в войну, последний раз в 2020 году.
Москва в четверг обвинила Армению в том, что она срывает мирные переговоры, и попросила Ереван вернуться за стол переговоров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Трудно оценивать позицию Еревана, когда официальные заявления существенно расходятся».
Он сказал, что решение Армении отказаться от запланированных в декабре мирных переговоров в Москве «помешало нам обсудить мирное соглашение».
«Если наши армянские партнеры действительно заинтересованы в решении этих проблем, … вместо того, чтобы заниматься образованием, необходимо продолжать совместную работу», — сказала Захарова.
Растущее напряжение
В течение последнего месяца граждане Азербайджана, называющие себя экологами, протестовали вдоль Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах и Армению. Ереван назвал этот шаг блокадой, санкционированной правительством Азербайджана.
Баку заявляет, что у группы есть обоснованные опасения по поводу предполагаемых незаконных проектов по добыче полезных ископаемых в Армении, и отрицает, что регион заблокирован.
Этот вопрос обострил отношения между союзниками Арменией и Россией. Ереван неоднократно критиковал российских миротворцев, дислоцированных в Лачинском коридоре с 2020 года для обеспечения свободного передвижения. Армения заявила, что сделала недостаточно для подавления беспорядков. Но Москва говорит, что делает все возможное.
Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует ее безопасность, но и представляет угрозу безопасности Армении».
В тот же день Армения объявила, что не будет проводить военные учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемого Россией альянса постсоветских государств.
«Нелогично проводить учения CTSO на территории Армении», — сказал Пашинян.
Несмотря на отмену учений, Кремль заявил, что Ереван является «близким союзником», и планировал попросить Армению разъяснить свою позицию.
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