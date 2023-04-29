Россия обвиняет беспилотник в пожаре на складе горючего в Крыму | Новости войны между Россией и Украиной

Сильный пожар произошел на складе горючего в Севастополе, где базируется Черноморский флот России.

Назначенный Москвой губернатор города заявил, что удар беспилотника вызвал пожар на складе горючего в крымском порту Севастополь, в результате чего в небо поднялся большой столб черного дыма, прежде чем он был потушен.

Михаил Развожев сообщил в субботу в приложении для обмена сообщениями Telegram, что эксперты осмотрели место и «стало ясно, что только один беспилотник смог добраться до нефтяного резервуара».

Он сказал, что в результате пожара никто не пострадал, а еще один беспилотник упал, его обломки были обнаружены на пляже возле станции.

Представитель украинской военной разведки заявил, что более 10 цистерн с нефтепродуктами вместимостью около 40 тысяч тонн предназначались для использования Черноморским флотом России, сообщает РБК-Украина.

Андрей Юсов не утверждал, что Украина несет ответственность за взрыв в комментариях РБК, вместо этого назвав взрыв «божьей карой» за удар России по украинскому городу в пятницу.

«Это наказание будет долгосрочным. В ближайшее время всем жителям временно оккупированного Крыма лучше не находиться вблизи военных объектов и объектов, обеспечивающих армию агрессора», — цитирует Юсова РБК.

Ранее представитель ВСУ заявил, что не располагает информацией, указывающей на то, что Украина несет ответственность за пожар.

Севастополь неоднократно подвергался воздушным атакам с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Киев неоднократно заявлял о своем намерении вернуть себе Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году на фоне протестов международного сообщества.

После предыдущих ударов по Крыму Украина открыто не брала на себя ответственность, но утверждала, что имеет право нанести удар по любой цели в ответ на российскую агрессию.

Нефтебаза в Севастополе загорелась после того, как ранним утром в нее попал беспилотник. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2 — Антон Геращенко (@Gerashchenko_ru) 29 апреля 2023 г.

В понедельник Разовугаев сообщил, что российские военные уничтожили украинский беспилотник, пытавшийся атаковать порт, а второй дрон взорвался. Он добавил, что взрывы выбили окна многих жилых домов, но не причинили никакого другого ущерба.

Пожар в Севастополе произошел через день после того, как залп российских ракет поразил жилые районы Украины, в результате чего погибли 25 человек.Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников обеспечить его войска более эффективной системой противовоздушной обороны, включая истребители.

«ПВО, современная авиационная мощь — без чего невозможна эффективная ПВО — артиллерия, бронетехника. Все необходимое для обеспечения безопасности наших городов, наших сел, как в отдаленных районах, так и на передовой», — заявил Зеленский в видеообращении. Вечер пятницы.

Он осудил нападение, которое произошло в городе Умань рано утром в пятницу, в результате которого, по его словам, погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе четверо детей.

По официальным данным, ракеты попали в 10 жилых домов в Умани Черкасской области. Разрушен один многоквартирный дом. В результате нападения пострадали 18 человек, девять из них находятся в больнице.

А в Днепропетровской области от российской бомбежки ночью погибли женщина и ее двухлетняя дочь.

«Российское зло можно остановить оружием — это делают наши защитники. Его можно остановить санкциями — глобальные санкции должны быть усилены», — написал Зеленский в Twitter ранее сегодня.

В пятницу главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил общее количество выпущенных за ночь по Украине ракет в 23, из них 21 была сбита вместе с двумя беспилотниками. Украинские военные заявили, что крылатые ракеты были запущены недалеко от Киева, и 11 из них были сбиты средствами ПВО.

В пятницу местные власти сообщили, что в результате обстрела города Донецка на востоке Украины, который контролируется Россией, погибли семь человек, еще 19 получили ранения.