Украинские власти обсуждали угрозу «провокаций» во время обострения напряженности, вызванного сосредоточением российских войск у границ Украины, и настаивали на защите городов, которым угрожают.

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову на пресс-конференции в Харькове задали вопрос о возможных провокациях, в которых Россия может обвинить Украину, так называемых операциях под чужим флагом.

«В настоящее время мы изучаем любые вопросы. Каждый день мы получаем информацию от наших служб», — сказал он.

Мы слышали до сих пор о Чернобыле [nuclear] Мы слышали о землях оккупированных Донецкой и Луганской областей, о других объектах на наших землях, в оккупированном Крыму и в оккупированных Донецкой и Луганской областях».

Чернобыльская область у границы с Беларусью является запретной зоной после аварии на атомной электростанции в 1986 году. Большая часть Донецкой и Луганской областей находится под контролем пророссийских сепаратистов с 2014 года.

«Если мы говорим о провокации, которую попытается совершить Российская Федерация, то мы прекрасно понимаем, о чем говорим», — сказал Данилов.

«Мы не знаем, где может произойти та или иная провокация и в какой форме она будет осуществлена», — сказал он.

«Российская Федерация начала войну в Донецкой и Луганской областях, а теперь начинает нести чушь о том, что мы собираемся вернуть Донецкую и Луганскую области военным путем. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не можем этого сделать, потому что мы Ответственность за это», — сказал Данилов.

«Я просто не понимаю, зачем россиянам те «беды», которые называются нашей страной? Поверьте, мы никому ничего не дадим», — сказал он. «Они понимают позицию наших граждан, что мы будем бороться за нас [land.] … Мы никогда ни на кого не нападали в истории нашей страны. Но мы никому не отдадим наше имущество».

Данилов заявил, что город Харьков будет защищен в случае вторжения.

Говоря об эвакуации госучреждений, Данилов сказал. «Пока оснований для изъятия или выдачи документов нет. Если такие основания будут, соответствующие учреждения будут незамедлительно действовать в соответствующем направлении».

«Сейчас никто никуда не переезжает, потому что мы не видим для этого сегодня причин», — добавил он.