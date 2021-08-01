Россия обвиняет инцидент с МКС в программном сбое Новости | DW

В пятницу Россия заявила, что сбой в программном обеспечении заставил ее изменить темп работы в своем новом лабораторном модуле и переместиться на Международную космическую станцию ​​(МКС) после того, как новый модуль был пристыкован.

Через три часа после присоединения к МКС в четверг были активированы двигатели в новой научной лаборатории «Наука», и наземные экипажи НАСА вытеснили всю космическую станцию ​​на 47 минут, прежде чем устранить проблему.

Работодатели Российского космического агентства заявили, что работают над заменой недавно прикрепленного модуля, который был неисправен во время небольшой аварии.

Что сказала Россия?

Владимир Соловьев, директор авиации российского отделения МКС, заявил, что ситуация в Науке находится под контролем.

«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была некорректно выполнена прямая команда на вывод машин модуля, что привело к изменению общей ориентации помещения», – сказал Соловьев.

Дмитрий Рокосин, глава российской космической программы Роскосмоса, сказал, что “человеческий фактор” мог быть частью проблемы.

Размер Международной космической станции увеличивается с каждым годом.

Рогозин сказал, что семь членов экипажа на борту «благополучно» после того, как новый блок был успешно аннексирован, после чего «все были в мире».

Однако российский космонавт Олег Новицкий после прочтения комментариев в Twitter сказал обеспокоенным космонавтам не волноваться.

«Наша работа продолжается на Международной космической станции по интеграции только что прибывшего модуля Наука!» Он написал в Твиттере.

Что теперь на МКС?

Два российских астронавта, три астронавта НАСА, один японский и один европейский астронавт, которым во время инцидента не угрожала опасность, теперь будут снимать свою расширенную космическую станцию.

«Сейчас команда занята уравновешиванием давления на Наукинский округ», – сказал Соловьев.

Днем команда откроет цыплят, войдет в блок, выполнит необходимые шаги по очистке атмосферы и приступит к своей обычной рутинной работе.

Рокозин назвал способ устранения программного сбоя «самым тяжелым и самым важным успехом» в Twitter.

Наука, что в переводе с русского означает «наука», добавит в кампус МКС новую научную лабораторию и жилые дома.

Модуль массой 22 тонны (20 тонн) оснащен собственной системой жизнеобеспечения, которая теперь опломбирована на космической станции.

Рокосин сказал, что новый российский космический блок для МКС будет запущен в ноябре.

Между тем, покойная капсула Boeing Starliner НАСА может быть частью растущей космической станции, запуск которой ожидается в начале августа.

JC / RS (Рейтер, AB)