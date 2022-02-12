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Россия обвиняет страны Запада в распространении ложной информации об Украине, усиливая планы Киева по выселению

12 февраля, 2022
Vsevolod Egorov
Заявление Министерства иностранных дел России было сделано всего за несколько часов до ожидаемого звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в субботу, и Соединенные Штаты выступили с суровым предупреждением о неизбежности нападения России на Украину.

«В конце 2021 — начале 2022 года глобальный информационный космический аппарат столкнулся с беспрецедентной по своим масштабам и изощренностью медийной кампанией, целью которой было убедить мировое сообщество в том, что Российская Федерация готовится к вторжению в Украину», — говорится в сообщении. Об этом говорится в сообщении МИД России в пятницу.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил в пятницу, что скоро начнется наступление России на Украину, включая применение бомб и ракет. Салливан посоветовал всем американцам быстро покинуть страну в целях их собственной безопасности и повторил призыв нескольких посольств.

Салливан сказал, что неясно, решил ли Путин вторгнуться в Украину, добавив, что у России есть «очень явная возможность» военных действий.

Кремль долгое время отрицал планы нападения и утверждал, что поддержка Украины со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет растущую угрозу для западной части России.

Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Соединенные Штаты продолжают видеть очень сложные признаки российской экспансии, в том числе новые войска, прибывающие к границе с Украиной».

По оценкам Соединенных Штатов, у границы с Украиной у России находится более 100 000 военнослужащих, а на этой неделе к ним добавились тысячи военнослужащих, сообщил официальный представитель.

В четверг новые спутниковые снимки, опубликованные американской технологической компанией Maxar, показали продолжающееся российское военное присутствие в Крыму, на западе России и в Белоруссии.

Новые спутниковые снимки показывают продолжающееся российское военное присутствие по всем трем сторонам Украины.

Тот же день, когда Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения, подчеркнул опасения представителей украинской разведки, что Россия может использовать Беларусь в качестве «полноценной оперативной арены». Россия увеличила свое военное присутствие в Беларуси с нескольких тысяч военнослужащих в январе до 30 тысяч в этом месяце.

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Тем временем в украинской столице в пятницу мэр Киева Виталий Кличко обозначил меры по защите «жизненно важной и социальной инфраструктуры» на случай возможного ЧП.

В заявлении для Telegram Кличко сказал: «Наши усилия направлены на предотвращение или противодействие потенциальным провокациям и контрвоенным атакам».

Он сказал, что эти усилия будут включать в себя выработку дополнительной электроэнергии и создание запасов топлива на 10 дней, а также что более 500 складских помещений и почти 4500 «сооружений двойного назначения» будут служить службами гражданской обороны по всему городу.

Кличко также сообщил, что в столице действуют общерайонные планы эвакуации.

В разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в субботу утром по местному времени в Австралии Блинкен подтвердил «решительную поддержку США Украины перед лицом дальнейших угроз российской агрессии».

Блинкен «подчеркнул, что любая агрессия России против Украины будет иметь немедленные, серьезные и общие последствия», — заявил представитель Netflix.

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