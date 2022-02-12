Россия обвиняет страны Запада в распространении ложной информации об Украине, усиливая планы Киева по выселению

Заявление Министерства иностранных дел России было сделано всего за несколько часов до ожидаемого звонка между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в субботу, и Соединенные Штаты выступили с суровым предупреждением о неизбежности нападения России на Украину.

«В конце 2021 — начале 2022 года глобальный информационный космический аппарат столкнулся с беспрецедентной по своим масштабам и изощренностью медийной кампанией, целью которой было убедить мировое сообщество в том, что Российская Федерация готовится к вторжению в Украину», — говорится в сообщении. Об этом говорится в сообщении МИД России в пятницу.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил в пятницу, что скоро начнется наступление России на Украину, включая применение бомб и ракет. Салливан посоветовал всем американцам быстро покинуть страну в целях их собственной безопасности и повторил призыв нескольких посольств.

Салливан сказал, что неясно, решил ли Путин вторгнуться в Украину, добавив, что у России есть «очень явная возможность» военных действий.

Кремль долгое время отрицал планы нападения и утверждал, что поддержка Украины со стороны НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет растущую угрозу для западной части России. Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Соединенные Штаты продолжают видеть очень сложные признаки российской экспансии, в том числе новые войска, прибывающие к границе с Украиной». По оценкам Соединенных Штатов, у границы с Украиной у России находится более 100 000 военнослужащих, а на этой неделе к ним добавились тысячи военнослужащих, сообщил официальный представитель. В четверг новые спутниковые снимки, опубликованные американской технологической компанией Maxar, показали продолжающееся российское военное присутствие в Крыму, на западе России и в Белоруссии. Тот же день, когда Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения, подчеркнул опасения представителей украинской разведки, что Россия может использовать Беларусь в качестве «полноценной оперативной арены». Россия увеличила свое военное присутствие в Беларуси с нескольких тысяч военнослужащих в январе до 30 тысяч в этом месяце. READ Новости из России: Вы пропустили выходные Тем временем в украинской столице в пятницу мэр Киева Виталий Кличко обозначил меры по защите «жизненно важной и социальной инфраструктуры» на случай возможного ЧП. В заявлении для Telegram Кличко сказал: «Наши усилия направлены на предотвращение или противодействие потенциальным провокациям и контрвоенным атакам». Он сказал, что эти усилия будут включать в себя выработку дополнительной электроэнергии и создание запасов топлива на 10 дней, а также что более 500 складских помещений и почти 4500 «сооружений двойного назначения» будут служить службами гражданской обороны по всему городу. Кличко также сообщил, что в столице действуют общерайонные планы эвакуации. В разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в субботу утром по местному времени в Австралии Блинкен подтвердил «решительную поддержку США Украины перед лицом дальнейших угроз российской агрессии». Блинкен «подчеркнул, что любая агрессия России против Украины будет иметь немедленные, серьезные и общие последствия», — заявил представитель Netflix.