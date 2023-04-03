Россия обвиняет Украину в взрыве бомбы, убившей военного блогера

Российские власти в понедельник обвинили украинские спецслужбы в организации взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. в результате которой был убит российский военный блогер, решительно поддерживавший вторжение Москвы в Украину, и арестован один из подозреваемых в нападении.

Украинские власти не отреагировали напрямую на это обвинение, но президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о событиях в России, а высокопоставленный чиновник ранее охарактеризовал взрыв как часть внутренних беспорядков в России.

По словам официальных лиц, 40-летний Владлен Татарский был убит в воскресенье, когда вел дискуссию в кафе на берегу Невы в историческом центре второго по величине города России. Татарский, который регулярно делал репортажи с передовой на Украине, был псевдонимом Максим Фомин. У него более 560 000 подписчиков на его канале приложения для обмена сообщениями Telegram.

Взрыв, в результате которого также пострадали более 30 человек, стал последним нападением внутри России на известного провоенного деятеля. В прошлом году телекомментатор-националист был убит, когда в ее внедорожнике под Москвой взорвалась бомба.

Следователи заявили, что, по их мнению, бомба была спрятана в бюсте Татарского, который ему передали перед взрывом. На нем было показано видео, на котором он шутил о статуе и ставил ее на стол рядом с собой.

Российские власти объявили об аресте Дарьи Треповой, 26-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая была замечена на видео с бюстом Татарского. В прошлом году полиция арестовала Трепову за участие в антивоенном митинге 24 февраля 2022 года, в день вторжения, и она провела в тюрьме 10 суток.

Министерство внутренних дел опубликовало короткое видео, на котором Трепова рассказывает полицейскому, что она принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Когда ее спросили, кто ее ей подарил, она ответила, что объяснит это позже.

По сообщениям российских СМИ, Трепова сообщила следователям, что ее попросили передать статую, но она не знает, что находится внутри.

Национальный антитеррористический комитет, который координирует контртеррористические операции, заявил, что взрыв был «спланирован спецслужбами Украины», отметив, что Трепова была «активным сторонником» находящегося в заключении лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Навальный, заклятый враг Кремля, разоблачивший коррупцию в официальных органах и организовавший массовые антиправительственные протесты, отбывает девятилетний тюремный срок за мошенничество, которое он назвал политической местью.

Помощник Навального Иван Жданов предупредил, что власти могут выдвинуть ложные обвинения в причастности к нападению со стороны сторонников лидера оппозиции, чтобы подготовить почву для нового судебного процесса, который продлит его тюремный срок. Он также обвинил российские спецслужбы в причастности к взрыву, чтобы представить сторонников Навального как «внутреннего врага».

По сообщениям российских СМИ, полиция выследила Трепову с помощью камер наблюдения, несмотря на то, что она остригла свои длинные светлые волосы, чтобы изменить свою внешность, и переехала в другую квартиру, явно пытаясь сбежать.

Военные блогеры и патриотически настроенные комментаторы сравнили взрыв с убийством националистического телекомментатора Дарьи Дугиной в августе 2022 года. которая погибла, когда в ее внедорожнике взорвалось дистанционно управляемое взрывное устройство, когда она ехала по пригороду Москвы.

Российские власти обвинили в смерти Дужиной украинскую военную разведку, но Киев отрицал свою причастность.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что нападения на Дужину и Татарского доказывают правоту Москвы в начале так называемой «специальной военной операции» на Украине.

Москва предложила ряд объяснений вторжения, которое Украина и Запад осудили как неспровоцированный акт агрессии, при этом предоставила мало доказательств для обвинений, если таковые имеются.

«Россия противостояла киевскому режиму, который поддерживал террористическую деятельность», — заявил Песков на телефонной конференции с журналистами. Это повод для проведения спецоперации.

Петербургский миллионер-ресторатор Евгений Пригожин, который возглавляет группу военных подрядчиков Вагнера, возглавляющую наступление Москвы на востоке Украины, сказал, что он владеет кафе и разрешает патриотическим группам использовать его для встреч. Он сказал, что сомневается, что украинские власти были причастны к взрыву, заявив, что он, вероятно, был организован «группой экстремистов», не имеющей отношения к киевскому правительству.

Зеленский проигнорировал вопросы о бомбежке.

Я не думаю о том, что происходит в Петербурге или Москве. Россия должна подумать об этом. Я думаю о нашей стране», — сказал Зеленский журналистам.

Хотя она не брала на себя ответственность за различные взрывы, взрывы и другие теракты на территории России с момента начала вторжения, украинские власти часто радостно приветствовали их и настаивали на праве Украины проводить такие теракты.

Советник президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на известие о взрыве, заявив, что он стал результатом внутренних боев в России.

«Пауки едят друг друга в банке», — написал он в англоязычном твите поздно вечером в воскресенье. «Вопрос о том, когда внутренний терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы, был лишь вопросом времени».

В понедельник Подолак заявил, что Россия «возвращается к советской классике», сославшись на ее растущую изоляцию, рост числа случаев шпионажа и усиление политических репрессий. .

На прошлой неделе СБУ России сообщила об аресте американского журналиста Ивана Гершковича. по обвинению в шпионаже, американский репортер был арестован по такому обвинению впервые со времен холодной войны. Его газета The Wall Street Journal решительно отвергла обвинения и призвала к его освобождению.

Уроженец Донбасса, промышленного центра Украины, Татарский работал шахтером, прежде чем заняться мебельным бизнесом. Когда он столкнулся с финансовыми трудностями, он ограбил банк и был приговорен к тюремному заключению.

Он сбежал из-под стражи после поддерживаемого Россией сепаратистского мятежа, охватившего Донбасс в 2014 году, через несколько недель после незаконной аннексии Москвой украинского Крыма. Затем он присоединился к повстанцам-сепаратистам и сражался на передовой, прежде чем заняться блогингом.

По мере того как российские власти подавляли альтернативные голоса, закрывая независимые новостные агентства, критикующие войну, и отправляя в тюрьмы критиков президента Владимира Путина, военные блоггеры играли все более заметную роль. Хотя они решительно поддерживали войну, они неоднократно указывали на недостатки российской военной стратегии, а иногда и критиковали офицеров.